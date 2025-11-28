Video: cometa se desintegra en una enorme bola de luz verde sobre Estados Unidos

Una bola de fuego iluminó los cielos cerca de los Grandes Lagos el domingo por la mañana temprano, un evento que la gente recordará. Fue un momento impresionante que pudo verse en un radio de cientos de kilómetros. El dramático suceso, que mostraron varios videos, probablemente ocurrió cuando un fragmento de cometa se quemó al entrar a la atmósfera terrestre.
Docenas de testigos vieron una bola de fuego que explotó cerca de los Grandes Lagos de Michigan alrededor de las 5:29 a.m. ET. El meteorito recorrió el cielo rápidamente antes de convertirse en una bola de fuego, según los informes. Cámaras operadas por el grupo Michigan Storm Chasers filmaron el paso veloz del objeto y su encendido final. La Sociedad Meteorológica Estadounidense (AMS) informó que la bola de fuego se vio hasta 340 millas (550 kilómetros) de distancia en Lancaster, Ohio, además de en Michigan, Wisconsin e Indiana, a lo largo de Estados Unidos.
El rastro del cometa
La NASA siguió la trayectoria del meteorito con la ayuda de diversos videos y los informes de la gente. El objeto se hizo visible 62 millas (100 km) sobre el lago Hubbard. Luego voló a 98,500 mph (160,000 km/h) por otras 82 millas (132 km). Finalmente, se desintegró 46 millas (74 km) sobre el lago Hurón. Una grabación enviada a AMS capturó la impresionante bola de fuego que atravesó el cielo desde Coldwater, Michigan, y otro video mostró el rastro de luz desde Tecumseh, Michigan, en el este de Estados Unidos.
El evento parece haber sido algo aislado, no forma parte de la actual lluvia de meteoros Leónidas que sucede entre el 6 y el 30 de noviembre. Los meteoros Leónidas son conocidos por su velocidad, pues chocan contra la atmósfera terrestre a unas 160,000 mph (260,000 km/h). Esta velocidad genera con frecuencia meteoros brillantes o bolas de fuego, de esas que dejan senderos que persisten.
El material desprendido de un cometa causó este suceso, no fue parte de ninguna lluvia activa, según escribieron los representantes de la NASA. La mayoría de los meteoros se pueden ver a simple vista, pero para fotografiarlos se necesita un buen equipo de astrofotografía. El color verde intenso de la bola de fuego se debe a una alta concentración de metales, como el níquel, que están presentes en el fragmento de cometa.
Por qué vemos este color
Otras bolas de fuego de meteoros han emitido colores verdes parecidos a lo largo de la historia reciente de Estados Unidos. Una bola de fuego verde se vio sobre Nueva Zelanda en julio de 2022. Luego, en noviembre de 2022, otra se estrelló contra el lago Ontario. La bola de fuego de Ontario fue el asteroide más pequeño jamás detectado en el espacio, midió solo 16 a 24 pulgadas (40 a 60 centímetros) de ancho.
La gente a veces me pregunta si la explosión de un cometa es peligrosa. Es importante recordar que estos pequeños fragmentos generalmente se desintegran mucho antes de llegar al suelo, como este que se desintegró sobre el lago Hurón en Estados Unidos.