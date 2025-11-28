Video: cometa se desintegra en una enorme bola de luz verde sobre Estados Unidos

El evento parece haber sido algo aislado, no forma parte de la actual lluvia de meteoros Leónidas que sucede entre el 6 y el 30 de noviembre. Los meteoros Leónidas son conocidos por su velocidad, pues chocan contra la atmósfera terrestre a unas 160,000 mph (260,000 km/h). Esta velocidad genera con frecuencia meteoros brillantes o bolas de fuego, de esas que dejan senderos que persisten.

El material desprendido de un cometa causó este suceso, no fue parte de ninguna lluvia activa, según escribieron los representantes de la NASA. La mayoría de los meteoros se pueden ver a simple vista, pero para fotografiarlos se necesita un buen equipo de astrofotografía. El color verde intenso de la bola de fuego se debe a una alta concentración de metales, como el níquel, que están presentes en el fragmento de cometa.

Por qué vemos este color

Embed - AMS event #9010-2025 caught from Coldwater US

Otras bolas de fuego de meteoros han emitido colores verdes parecidos a lo largo de la historia reciente de Estados Unidos. Una bola de fuego verde se vio sobre Nueva Zelanda en julio de 2022. Luego, en noviembre de 2022, otra se estrelló contra el lago Ontario. La bola de fuego de Ontario fue el asteroide más pequeño jamás detectado en el espacio, midió solo 16 a 24 pulgadas (40 a 60 centímetros) de ancho.

La gente a veces me pregunta si la explosión de un cometa es peligrosa. Es importante recordar que estos pequeños fragmentos generalmente se desintegran mucho antes de llegar al suelo, como este que se desintegró sobre el lago Hurón en Estados Unidos.