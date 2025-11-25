El cometa 3I/Atlas rompe otro récord y sigue sorprendiendo a todos

atlas Este visitante interestelar sigue sorprendiendo a los científicos.

Algo hizo que la velocidad del cometa cambiara. Parece que el calor del Sol provoca que el hielo y otros materiales volátiles dentro del cometa se conviertan directamente en gas, en un proceso llamado sublimación. Esta expulsión de gas actuó como pequeños propulsores, empujando al cometa con una fuerza adicional que no se explicó solo con la fuerza de la astronomía.

La roca helada viaja a una velocidad impactante, que no disminuye. Muchos investigadores teorizan que, a medida que el cometa se acerca a nuestra estrella, la sublimación se intensifica, lo que contribuye aún más a su aceleración y a su brillo. Este fenómeno lo convierte en un laboratorio natural para entender la física de estos cuerpos.

Los cálculos iniciales sobre su trayectoria quedaron cortos debido a este impulso extra. En palabras de un científico involucrado en el proyecto de observación: "Su órbita indica que es un visitante nuevo, de muy largo período, y esta aceleración ha sido inusual".

El despliegue de un cometa que se desintegra

Los astrónomos registraron el récord de desintegración más rápido en la historia observada. Este cometa gigante comenzó a fragmentarse visiblemente mientras estaba en su punto más cercano al Sol, creando una imagen espectacular para los telescopios.

El evento de desintegración no fue algo gradual. En pocos días, el núcleo del 3I/Atlas se rompió en docenas de pedazos más pequeños, cada uno con su propia cola de gas y polvo. Se pudo ver esta ruptura desde la Tierra, a través de potentes instrumentos de astronomía.

cometa atlas El cometa se está desintegrando frente a nuestros ojos.

Aunque no es común que los cometas se rompan, verlo en un objeto tan grande y a tanta velocidad es una novedad. Los científicos creen que las fuerzas de marea del Sol y el estrés térmico extremo causaron la fragmentación de este cometa.