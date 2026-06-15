Ya está abierto el registro de las postulaciones para la Distinción Legislativa General Don José de San Martín -Distinción Sanmartiana- que anualmente entrega la Legislatura de Mendoza a personalidades destacada de la provincia en diversas áreas.
Para la Distinción Sanmartiniana 2026 está abierto el registro de postulaciones en la Legislatura
Ciencia y Tecnología, Artes, Humanidades, Servicio a la Comunidad, Deportes, Desarrollo Sostenible, Educación y Ambiente son los rubros para anotar postulantes
Laspropuestas serán recibidas hasta el 13 de julio inclusive, de lunes a viernes hábiles, en el horario de 9 a 13, en la Mesa de Entradas de Cámara de Senadores de la provincia, Patricias Mendocinas 1141 de la Ciudad de Mendoza..
La Legislatura de Mendoza, a través de la Comisión Bicameral de la Distinción Legislativa “General Don José de San Martín”, es quien abrió la convocatoria para la presentación de postulaciones destinadas a reconocer a mendocinos y mendocinas cuya trayectoria, compromiso y aporte hayan contribuido significativamente al desarrollo espiritual y material de la provincia.
Valores altruistas y solidarios
Desde la Casa de las Leyes indicaron que "la distinción, instituida por la Ley 6.010 y sus modificatorias, busca destacar a personas que se hayan distinguido por la calidad de su obra, su esfuerzo sostenido y la práctica de valores altruistas y solidarios en beneficio de la comunidad",.
Las postulaciones podrán presentarse en las áreas de Ciencia y Tecnología, Artes, Humanidades, Servicio a la Comunidad, Deportes, Desarrollo Sostenible, Educación y Ambiente.
Entre los requisitos establecidos, las personas postuladas deberán tener 50 años cumplidos al cierre de la convocatoria, residir en Mendoza, haber desarrollado en la provincia la mayor parte de su actividad y no haber recibido anteriormente esta distinción. Asimismo, deberán ser propuestas por entidades con personería jurídica vigente, establecimientos educativos o municipios.
La evaluación contemplará especialmente la trayectoria, la calidad y continuidad de la labor desarrollada, el impacto de los aportes realizados en la comunidad mendocina y la demostración de valores solidarios y de compromiso social.
Las instituciones interesadas deberán presentar la documentación requerida en soporte papel dentro de un sobre cerrado, acompañado por una copia digital en pendrive. En el caso de quienes aspiren además a una pensión graciable, deberán presentar la documentación correspondiente en un segundo sobre separado, conforme con lo establecido por la normativa vigente.
Para consultas, las personas interesadas podrán comunicarse con la Dirección de Comisiones del Senado al teléfono 4493884.
Áreas en las que se otorgarán las distinciones
Las postulaciones podrán presentarse en las siguientes categorías:
- Ciencia y Tecnología
- Artes
- Humanidades
- Servicio a la Comunidad
- Deportes
- Desarrollo Sostenible
- Educación
- Ambiente
Requisitos para las personas postuladas
Quienes sean propuestas para recibir la distinción deberán cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener 50 años cumplidos al cierre de la convocatoria.
- Residir en la provincia de Mendoza y haber desarrollado en ella la mayor parte de su actividad.
- Acreditar una trayectoria destacada o un aporte significativo en alguna de las áreas contempladas.
- Haber demostrado, mediante su actividad y conducta, valores altruistas, solidarios y compromiso con la comunidad.
- Ser postuladas por una entidad con personería jurídica vigente, un establecimiento educativo o un municipio.
- No haber recibido anteriormente la Distinción Legislativa “General Don José de San Martín”.