Para la Distinción Sanmartiniana 2026 está abierto el registro de postulaciones en la Legislatura

distibncion sanmartiniana ¿Quiénes recibirán este año la Distinción Sanmartiniana en la Legislatura? Foto: Legislatura de Mendoza

Valores altruistas y solidarios

Desde la Casa de las Leyes indicaron que "la distinción, instituida por la Ley 6.010 y sus modificatorias, busca destacar a personas que se hayan distinguido por la calidad de su obra, su esfuerzo sostenido y la práctica de valores altruistas y solidarios en beneficio de la comunidad",.

Las postulaciones podrán presentarse en las áreas de Ciencia y Tecnología, Artes, Humanidades, Servicio a la Comunidad, Deportes, Desarrollo Sostenible, Educación y Ambiente.

Entre los requisitos establecidos, las personas postuladas deberán tener 50 años cumplidos al cierre de la convocatoria, residir en Mendoza, haber desarrollado en la provincia la mayor parte de su actividad y no haber recibido anteriormente esta distinción. Asimismo, deberán ser propuestas por entidades con personería jurídica vigente, establecimientos educativos o municipios.

La evaluación contemplará especialmente la trayectoria, la calidad y continuidad de la labor desarrollada, el impacto de los aportes realizados en la comunidad mendocina y la demostración de valores solidarios y de compromiso social.

Las instituciones interesadas deberán presentar la documentación requerida en soporte papel dentro de un sobre cerrado, acompañado por una copia digital en pendrive. En el caso de quienes aspiren además a una pensión graciable, deberán presentar la documentación correspondiente en un segundo sobre separado, conforme con lo establecido por la normativa vigente.

Para consultas, las personas interesadas podrán comunicarse con la Dirección de Comisiones del Senado al teléfono 4493884.

Áreas en las que se otorgarán las distinciones

Las postulaciones podrán presentarse en las siguientes categorías:

Ciencia y Tecnología

Artes

Humanidades

Servicio a la Comunidad

Deportes

Desarrollo Sostenible

Educación

Ambiente

Requisitos para las personas postuladas

Quienes sean propuestas para recibir la distinción deberán cumplir con las siguientes condiciones: