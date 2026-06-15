Quien necesite cambiar su teléfono, ya sea porque el otro se rompió o porque quiere dar un salto tecnológico, de inmediato piensa que debe gastar una fortuna de dinero. Sin embargo, no todo es un caos como parece. En Mercado Libre, por menos de $200.000, podemos conseguir un celular marca Samsung que, si bien no es un tope de gama, cumple con lo esencial para el día a día.
Si querés un teléfono por menos de $200.000, Mercado Libre te ofrece este Samsung bueno, bonito y barato
Este teléfono de Samsung satisface todas las exigencias básicas de cualquier usuario promedio. Conocé cuál es y cuánto vale en Mercado Libre
El teléfono de Samsung que está de oferta en Mercado Libre y vale menos de $200.000
El teléfono que cumple con características básicas y está a muy buen precio en Mercado Libre es el Samsung A14, el cual se presenta como una alternativa equilibrada dentro del competitivo segmento de la gama de entrada o económica, ideal para aquellos usuarios que requieren un dispositivo confiable para sus actividades cotidianas.
Este smartphone cuenta con una pantalla de 6.6 pulgadas, un panel que garantiza una experiencia visual inmersiva y resulta perfecto para el consumo de contenido multimedia. En el interior, el rendimiento del celular Samgung está respaldado por el procesador Exynos 1330 Octa-Core, capaz de alcanzar una velocidad de 2.4GHz. Este cerebro, trabajando en sintonía con una memoria RAM de 4 GB, proporciona la fluidez necesaria para ejecutar aplicaciones y sostener una multitarea estable.
Además, el Samsung A14 incorpora una memoria interna de 128 GB, un espacio de almacenamiento amplio que permite guardar una gran cantidad de archivos, fotos, videos y aplicaciones sin la preocupación constante de quedarse sin espacio a corto plazo.
Su sistema de cámara destaca por su gran versatilidad. En la parte posterior, el teléfono aloja un sistema de tres lentes encabezado por un potente sensor principal de 50 megapíxeles, diseñado para capturar imágenes nítidas y con un alto nivel de detalle. Este lente principal está acompañado por un sensor de 5 megapíxeles y otro de 2 megapíxeles, los cuales aportan profundidad y opciones macro. La cámara selfie es de 13 megapíxeles.
Finalmente, la autonomía y la protección de datos coronan este celular. El Samsung A14 está equipado con una batería de 5000 mAh, brindando la energía suficiente para todo el día sin tener que conectarlo. En términos de privacidad, este teléfono integra tecnologías biométricas de última generación, tales como el sensor de huella dactilar y el reconocimiento facial.
En lo que respecta a su precio, Mercado Libre lo está vendiendo actualmente a $194.400, incluyendo en el precio final un descuento del 10%.