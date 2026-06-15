Si querés un teléfono por menos de $200.000, Mercado Libre te ofrece este Samsung bueno, bonito y barato

samsung telefono Samsung A14, el teléfono que está de oferta en Mercado Libre.

Además, el Samsung A14 incorpora una memoria interna de 128 GB, un espacio de almacenamiento amplio que permite guardar una gran cantidad de archivos, fotos, videos y aplicaciones sin la preocupación constante de quedarse sin espacio a corto plazo.

Su sistema de cámara destaca por su gran versatilidad. En la parte posterior, el teléfono aloja un sistema de tres lentes encabezado por un potente sensor principal de 50 megapíxeles, diseñado para capturar imágenes nítidas y con un alto nivel de detalle. Este lente principal está acompañado por un sensor de 5 megapíxeles y otro de 2 megapíxeles, los cuales aportan profundidad y opciones macro. La cámara selfie es de 13 megapíxeles.

Finalmente, la autonomía y la protección de datos coronan este celular. El Samsung A14 está equipado con una batería de 5000 mAh, brindando la energía suficiente para todo el día sin tener que conectarlo. En términos de privacidad, este teléfono integra tecnologías biométricas de última generación, tales como el sensor de huella dactilar y el reconocimiento facial.

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En lo que respecta a su precio, Mercado Libre lo está vendiendo actualmente a $194.400, incluyendo en el precio final un descuento del 10%.