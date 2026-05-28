Mercado Libre sorprende a todos y pone el último teléfono Samsung al precio más bajo de la historia

En sintonía, la plataforma también ofrece otras opciones, aunque más costosas: adquirirlo a través de la tienda oficial de Samsung, a $2.639.999 o en 6 cuotas de $593.955; o en la tienda oficial de Mercado Libre $2.806.875 o en 18 cuotas de $155.937.

Características del Samsung Galaxy S26+

Según detalla el sitio especializado Xataka, el Samsung Galaxy S26+ se presenta como un dispositivo de gama alta que destaca inicialmente por su imponente apartado visual. Incorpora una pantalla con tecnología AMOLED 2X que alcanza las 6,7 pulgadas. Este panel ofrece una nitidez superior gracias a su resolución QHD+ y una fluidez optimizada por su tasa de refresco adaptativa, la cual oscila dinámicamente entre 1 y 120 Hz para mejorar la experiencia.

En su interior, el rendimiento está respaldado por el potente procesador Exynos 2600, diseñado para gestionar tareas complejas con alta eficiencia. A este chip lo acompañan 12 GB de memoria RAM, garantizando una navegación y multitarea sumamente fluidas. Adicionalmente, el teléfono de Samsung dispone de una amplia capacidad de almacenamiento interno que llega a los 512 GB, proporcionando un espacio generoso para todo tipo de contenidos.

El sistema fotográfico es sumamente versátil. En la sección posterior aloja un lente principal de 50 MP con apertura f/1.8 y estabilización óptica de imagen, complementado por un teleobjetivo de 10 MP con tres aumentos y un gran angular de 12 MP. Para las autofotos, el dispositivo viene equipado con una cámara frontal de 12 MP y apertura f/2.2.

telefono samsung s26 El Galaxy S26+ es uno de los últimos teléfonos que Samsung lanzó al mercado.

Por otro lado, la autonomía del Galaxy S26+ está asegurada por una batería de 4.900 mAh compatible con carga rápida por cable de 45 W, incluyendo además soporte para tecnología inalámbrica e inalámbrica inversa.

Respecto al software, el teléfono opera bajo el sistema Android 16 con la interfaz One UI 8.5. Asimismo, al tratarse de un celular del 2026, tendrá actualizaciones garantizadas, al menos, hasta 2031.