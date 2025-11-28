Inicio Sociedad vinagre
Por qué hay que poner un chorrito de vinagre en el risotto: ¿qué significa?

Para mejorar y potenciar esta receta clásica con arroz, puedes utilizar un chorro de vinagre para alimentos

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Una técnica con vinagre muy simple, barata y necesaria. 

El vinagre es un ingrediente ácido y natural que se elabora fermentando frutas y cáscaras. Existen muchas variedades de vinagre, siendo las más populares las de vino, manzana y arroz. Hoy te cuento qué significa el truco del vinagre en el risotto.

variedades de vinagre
Para cocinar siempre hay que usar vinagre de alimentos. El destilado es &uacute;nicamente para limpiar.&nbsp;

El risotto es un plato italiano antiguo y delicioso que tiene como ingrediente principal arroz. Esta receta nació en el norte de Italia y se popularizó en el siglo XIX. El arroz llegó a Italia en la Edad Media, de la mano de los árabes.

Las primeras recetas de risotto eran bastante sencillas y austeras. Se aprovechaba el arroz y se mezclaba con algunas sopas, caldos y verduras. Era una receta de pueblo. Hoy tiene muchísimas variantes.

Te explico por qué deberías colocar un chorro de vinagre en el risotto

El vinagre puede utilizarse en la cocina para preparar múltiples recetas y preparaciones, gracias a sus varias propiedades. Un ejemplo de ello es el risotto.

¿Qué significa este procedimiento con vinagre? Cuando colocamos vinagre en el risotto, durante la cocción, podemos mejorar la textura del arroz y asegurar una cocción uniforme, según explica un artículo de The Nutrition Source de Harvard.

Además, el vinagre realza e intensifica los sabores. El ácido y el amargor de este ingrediente, mantiene la forma de los alimentos y equilibra el resultado final.

arroz y vinagre
Coloca un chorrito de vinagre de manzana o de vino para mejorar el sabor de tu risotto.&nbsp;

¿Para qué otras cosas puedo usar vinagre en la cocina? El vinagre también sirve para adobar y ablandar carnes rojas, pescados, pollo y cerdo.

Es un ingrediente natural y perfecto para evitar que los huevos duros se rompan durante la cocción. También se puede usar para lavar y desinfectar frutas y verduras de forma segura.

¿Cuáles son los beneficios del vinagre de alimentos para la salud?

El vinagre suele utilizarse para muchos trucos de limpieza o procedimientos de cocina. Sin embargo, no es un simple condimento o aderezo, también proporciona algunos beneficios para el organismo.

cucharada de vinagre
Si vas a consumir vinagre o utilizarlo para alg&uacute;n procedimiento, siempre es bueno consultar a un especialista.&nbsp;

  • El vinagre contiene probióticos que favorecen la salud intestinal, aumentando la cantidad de bacterias saludables en el tracto gastrointestinal.
  • El vinagre de manzana puede ayudar a controlar los niveles de azúcar en sangre, retrasar la digestión y favorecer la absorción de carbohidratos. Es importante complementar cualquier consumo de vinagre con una buena alimentación y saludable.
  • El vinagre puede contribuir a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Inhibe la formación de grasa en el hígado y favorece la excreción de bilis gracias a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.
  • Además, el vinagre se suele usar para lavar el cabello, aumentar el brillo y combatir la caspa, siempre rebajado con agua.
  • Finalmente, el vinagre proporciona beneficios para las uñas de pies y manos, reduce los malos olores y combate algunos tipos de hongos y bacterias.

