¿Es seguro mezclar vinagre y agua oxigenada para limpiar?

Muchos procedimientos o trucos de moda para el hogar suelen realizarse con una serie de ingredientes comunes y naturales. Dos de ellos, el vinagre y el agua oxigenada, figuran como productos principales en muchísimos procedimientos destinados a limpiar la casa, la ropa, el jardín y los muebles.
¿Qué pasa cuando mezclamos vinagre y agua oxigenada? Esta mezcla no es tan segura ni recomendable como se pensaría. Antes de fusionar productos para limpiar, siempre es bueno leer un poco sobre ellos, su fabricación, componentes y reacciones químicas.
Para limpiar cada ambiente de la casa, es importante seleccionar productos afines con los materiales. Muchas sustancias pueden ser corrosivas para ciertas superficies. Por ejemplo, el vinagre puede deteriorar algunos metales, piedras delicadas o telas.
Por su parte, el agua oxigenada también puede ser peligrosa si se emplea mal. Nunca deberías limpiar telas con pigmentos que se pueden desteñir, objetos electrónicos o muebles de madera.
Importante: ¿qué es el vinagre y qué es el agua oxigenada?
Para saber qué limpiar y qué no, hay que conocer los ingredientes. El vinagre es un ácido que se puede obtener de dos formas: por fermentación o destilación.
Su nombre original es ácido acético y nació por un error antiguo. Un vino fermentó de más y entró en contacto con bacterias del ambiente que generaron ácido a partir del alcohol. Es un producto de sabor intenso, agrio y potente.
Normalmente, el vinagre fermentado se usa para preparar recetas en la cocina, ya que es el único apto para consumo. El vinagre destilado de limpieza se usa para limpiar y desinfectar superficies.
¿Qué es el agua oxigenada? Este producto fue creado con un fin específico y médico. Es un líquido incoloro que se emplea principalmente como desinfectante, antisépticos y blanqueador.
El agua oxigenada no se comercializa pura, suele venir diluida en un porcentaje de agua, ya que de por sí el peróxido de hidrógeno es muy corrosivo.
Teniendo en cuenta el poder e intensidad de cada uno, mezclar vinagre y agua oxigenada directamente en un recipiente, para limpiar o desinfectar, es algo que no debería hacerse nunca.
Estos ingredientes combinados pueden generar reacciones adversas y un tipo de ácido tóxico que elimina vapores irritantes. Estos vapores pueden ocasionar problemas en la vista, la piel o las vías respiratorias, según lo explica un informe de Argentina.gob.ar.
Por lo tanto, vinagre y agua oxigenada no se mezclan, no se combinan ni se fusionan para limpiar.
¿Qué cosas puedo limpiar con vinagre y cuáles con agua oxigenada?
- Con vinagre puedes limpiar sarro acumulado, moho, grasa en el horno, polvo, pisos y paredes.
- Con agua oxigenada puedes desinfectar algunas prendas de ropa blanca, vidrios, baños, mesadas y cocinas.