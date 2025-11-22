Cómo usar vinagre blanco para limpiar la jabonera del baño

Con vinagre se pueden hacer muchas cosas. No solo sirve para cocinar o condimentar alimentos, también es un excelente desengrasante, desodorizante, repelente y removedor de sustancias.
Limpiar el baño es una tarea bastante aburrida y poco agradable. Para realizar una buena limpieza del baño, hay que tener en cuenta una serie de consejos y recomendaciones. Por ejemplo, es muy importante evitar mezclas peligrosas de ingredientes que pueden resultar dañinos para las superficies y la salud.
Lo mejor es usar siempre productos de limpieza seguros y confiables. Hoy te comparto un truco casero muy simple para limpiar y despegar los restos de jabón de la jabonera del baño usando un poco de vinagre. Cuando el jabón se acumula, cuesta mucho sacarlo.
El vinagre es un ingrediente muy antiguo que fue descubierto accidentalmente cuando un vino fermentó de más y en contacto con bacterias que transformaron el alcohol en una sustancia ácida. Así nació el ácido acético o vinagre. Este producto puede elaborarse de dos formas.
El vinagre natural fermentado se elabora a partir del fermento de frutas y legumbres. Este es el vinagre que usamos para cocinar. Por otra parte, el vinagre destilado se elabora a partir de ácido acético y es mucho más ácido, por lo que no se puede consumir, solo sirve para limpiar.
Te explico cómo limpiar la jabonera del baño usando un poco de vinagre
Lo ideal es limpiar la jabonera semanalmente para evitar que se acumule mucho jabón. Otra forma de evitar este problema es usar jabón líquido en lugar de sólido.
Esto no solo es bueno para la jabonera, también previene manchas en el lavamanos y obstrucciones de jabón en las cañerías.
Para realizar este truco, simplemente debes colocar la jabonera en remojo con vinagre, en el caso de que sea removible. Si la jabonera es fija, puedes rociar una mezcla de agua y vinagre de limpieza y dejarla actuar por unos 20 minutos.
Con una esponja remueve el jabón ya blando. También puedes ayudarte con un cepillo de dientes viejo que ya no uses. Finalmente, seca bien la jabonera del baño con un paño seco.
Sin vinagre: con qué otros productos puedo limpiar la jabonera del baño
- Puedes limpiar la jabonera del baño mezclando un poco de vinagre y bicarbonato de sodio.
- También puedes combinar bicarbonato con agua oxigenada para limpiar los restos de jabón.
- Finalmente, puedes reemplazar el vinagre con jugo de limón. Ambos ingredientes son ácidos y cumplen una misma función de limpieza.