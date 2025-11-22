Cómo usar vinagre blanco para limpiar la jabonera del baño

vinagre El vinagre posee muchos beneficios y propiedades de limpieza.

El vinagre es un ingrediente muy antiguo que fue descubierto accidentalmente cuando un vino fermentó de más y en contacto con bacterias que transformaron el alcohol en una sustancia ácida. Así nació el ácido acético o vinagre. Este producto puede elaborarse de dos formas.

El vinagre natural fermentado se elabora a partir del fermento de frutas y legumbres. Este es el vinagre que usamos para cocinar. Por otra parte, el vinagre destilado se elabora a partir de ácido acético y es mucho más ácido, por lo que no se puede consumir, solo sirve para limpiar.

Te explico cómo limpiar la jabonera del baño usando un poco de vinagre

Lo ideal es limpiar la jabonera semanalmente para evitar que se acumule mucho jabón. Otra forma de evitar este problema es usar jabón líquido en lugar de sólido.

Esto no solo es bueno para la jabonera, también previene manchas en el lavamanos y obstrucciones de jabón en las cañerías.

jabonera Utiliza un cepillo o esponja para refregar los restos de jabón.

Para realizar este truco, simplemente debes colocar la jabonera en remojo con vinagre, en el caso de que sea removible. Si la jabonera es fija, puedes rociar una mezcla de agua y vinagre de limpieza y dejarla actuar por unos 20 minutos.

Con una esponja remueve el jabón ya blando. También puedes ayudarte con un cepillo de dientes viejo que ya no uses. Finalmente, seca bien la jabonera del baño con un paño seco.

Sin vinagre: con qué otros productos puedo limpiar la jabonera del baño

limón y bicarbonato También puedes usar vinagre para limpiar otras partes del baño, como el inodoro, el techo y los azulejos.