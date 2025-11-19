Inicio Sociedad vinagre
Por qué hay que remojar en vinagre el peine: ¿qué significa?

Para mantener el peine del cabello siempre limpio y con rico olor, solo basta con conocer un truco y tener en casa un poco de vinagre

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Desinfecta los peines con un truco y un poco de vinagre. 

Pocos ingredientes naturales son tan efectivos y poderosos como el vinagre. Al momento de utilizar vinagre para limpiar, es importante conocer bien su composición, nivel de acidez y recomendaciones de uso.

En esta ocasión te voy a explicar qué significa el truco de los peines de cabello en vinagre, cómo puedes realizarlo y qué otras cosas de la casa puedes desinfectar con este ingrediente ácido e intenso.

peine y cepillo
Por lo general se utiliza vinagre destilado de limpieza para desinfectar. Este vinagre no es apto para consumo.

Te explico por qué deberías remojar tu peine o cepillo de pelo en vinagre

El peine o cepillo de cabello es un objeto de uso cotidiano que por lo general no desinfectamos ni limpiamos. Los peines, como todos los accesorios de pelo, suelen estar en contacto con la grasa del cabello, productos para el pelo, polvo y microorganismos del baño.

¿Qué significa el truco de los peines en vinagre? Con un poco de vinagre puedes mantener el peine de cabello siempre limpio, libre de olores, pelos y mugre. Antes de realizar cualquier limpieza, retira el cabello que puede estar enredado en el peine o cepillo.

peine y vinagre
Los peines est&aacute;n llenos de grasa, pelos y pegotes que debes eliminarse cada cierto tiempo.&nbsp;

Coloca en un recipiente partes iguales de agua y vinagre blanco. Lo ideal es usar una compotera grande donde entren todos los peines y queden cubiertos por la solución de agua y vinagre.

Deja los peines en remojo durante media hora. No uses vinagre puro y no los dejes durante mucho tiempo. El vinagre puede ablandar las cerdas o deteriorar la pintura si pasa mucho tiempo en contacto con los peines.

5 cosas de la casa que puedes limpiar con vinagre

Con un poco de vinagre puedes limpiar muchas superficies y objetos del hogar. Hay que evitar ciertos elementos como pantallas digitales, metales delicados, ropa fina, piedras como el granito y sartenes de acero fundido. El vinagre puede dañar estos materiales.

vinagre de limpieza
Siempre hay que usar vinagre diluido con agua, sobre todo si es vinagre destilado.&nbsp;

  1. Puedes usar vinagre blanco para limpiar los platos de comida y agua de las mascotas.
  2. El vinagre es muy bueno para limpiar el baño, sobre todo el sarro acumulado en las canillas y tuberías. Puedes limpiar las paredes, los pisos, el espejo, el inodoro y el lavamanos usando vinagre.
  3. Este ingrediente también es muy efectivo para desinfectar ciertos rincones de la cocina. El vinagre es un desengrasante natural de fuentes, mesadas, hornallas y horno.
  4. El vinagre también se puede usar en el jardín para combatir la hierba mala, limpiar las hojas y repeler algunas plagas como las hormigas, moscas y mosquitos.
  5. Finalmente, con vinagre se puede lavar ropa y calzado. Este ingrediente es muy bueno para blanquear prensas muy percudidas, eliminar manchas difíciles y neutralizar los malos olores.

