Por qué hay que remojar en vinagre el peine: ¿qué significa?

¿Qué significa el truco de los peines en vinagre? Con un poco de vinagre puedes mantener el peine de cabello siempre limpio, libre de olores, pelos y mugre. Antes de realizar cualquier limpieza, retira el cabello que puede estar enredado en el peine o cepillo.

peine y vinagre Los peines están llenos de grasa, pelos y pegotes que debes eliminarse cada cierto tiempo.

Coloca en un recipiente partes iguales de agua y vinagre blanco. Lo ideal es usar una compotera grande donde entren todos los peines y queden cubiertos por la solución de agua y vinagre.

Deja los peines en remojo durante media hora. No uses vinagre puro y no los dejes durante mucho tiempo. El vinagre puede ablandar las cerdas o deteriorar la pintura si pasa mucho tiempo en contacto con los peines.

5 cosas de la casa que puedes limpiar con vinagre

Con un poco de vinagre puedes limpiar muchas superficies y objetos del hogar. Hay que evitar ciertos elementos como pantallas digitales, metales delicados, ropa fina, piedras como el granito y sartenes de acero fundido. El vinagre puede dañar estos materiales.

vinagre de limpieza Siempre hay que usar vinagre diluido con agua, sobre todo si es vinagre destilado.