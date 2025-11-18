Quien tiene un rallador de queso tiene una nueva lámpara de ambiente: cómo hacerla

El reciclaje creativo gana terreno en las casas argentinas y un objeto tan común como un rallador de queso puede transformarse en una pieza de diseño única. Este utensilio de cocina, que muchos tienen guardado o alguno de más, se convirtió en un verdadero “tesoro del reciclaje” gracias a su estructura metálica, sus perforaciones y su resistencia.
Hoy es protagonista de una de las manualidades más buscadas: una lámpara de ambiente original hecha con materiales reciclados. Continúa leyendo y te contamos que elementos requerirás y como es el paso a paso.
Reciclaje: cómo convertir un rallador de queso en una lámpara
Si tenés en tu casa un rallador que ya no sirve, esté viejo o simplemente lo quieres cambiar por uno nuevo porque ya no desmenuza el queso, las verduras o las frutas como solía hacerlo, no lo tires. Tienes un tesoro del reciclaje.
Este objeto de cocina tiene una ventaja única debido a sus múltiples perforaciones, ya que proyectan patrones de luz que generan un clima cálido y delicado. Además, su tamaño y forma permiten adaptarlo como lámpara colgante, de mesa o incluso como aplique. Es económico, fácil de conseguir y muy resistente, por lo que se convierte en una excelente base para proyectos luminosos.
Para realizar esta manualidad solo necesitas elementos básicos que quizá ya tengas en casa:
- 1 rallador de queso metálico que sea preferentemente rectangular.
- 1 porta lámpara (portalámparas) con rosca estándar.
- 1 bombilla LED fría o cálida, preferentemente LED.
- 1 cable eléctrico con interruptor o kit de lámpara colgante.
- Pinza o destornillador para ajustar.
- Pintura en aerosol (opcional, para personalizar).
- Base de madera o metal si quieres convertirlo en lámpara de mesa.
- Taladro pequeño (solo si necesitas agrandar el agujero superior).
Paso a paso para crear una lámpara bella y original
Transformar un rallador de queso en una lámpara decorativa es una forma económica, original y sostenible de renovar un espacio de tu hogar. Ponte manos a la obra basándote en este paso a paso:
- Primero tienes que lavar y secar bien el rallador. Si querés darle un estilo más moderno, industrial o vintage, podés pintarlo con aerosol negro, mate, dorado, blanco o el color que prefieras.
-La mayoría de los ralladores tienen un agarre o perforación en la parte superior. Si el portalámparas no entra, podés agrandar el hueco con un taladro o retirar el asa para instalar la luz.
-Desde la parte interna del rallador, inserta el portalámparas y ajustarlo firmemente. Es importante que no quede suelto para evitar movimientos.
-Con cuidado, pasa el cable por la parte superior del rallador. Si usas un kit colgante, simplemente encastra el portalámparas en el soporte.
-Coloca una bombilla LED. Evita las lámparas tradicionales, ya que generan más calor y podrían recalentar el metal.
-Llegando al final, tenés tres opciones para elegir el tipo de instalación:
- Lámpara colgante: solo necesitas colgarla del techo con un gancho.
- Lámpara de mesa: atornilla el rallador a una base de madera o metal.
- Aplique de pared: fíjalo de costado en una superficie para una luz lateral decorativa.
Una vez conectada, vas a notar cómo la luz se filtra a través de los orificios del rallador, creando sombras geométricas perfectas para un ambiente cálido, relajante y con estilo industrial.