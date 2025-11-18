Quien tiene un rallador de queso tiene una nueva lámpara de ambiente: cómo hacerla

rallador de queso Con esta idea de reciclaje crea una lámpara única para tu casa.

Este objeto de cocina tiene una ventaja única debido a sus múltiples perforaciones, ya que proyectan patrones de luz que generan un clima cálido y delicado. Además, su tamaño y forma permiten adaptarlo como lámpara colgante, de mesa o incluso como aplique. Es económico, fácil de conseguir y muy resistente, por lo que se convierte en una excelente base para proyectos luminosos.

Para realizar esta manualidad solo necesitas elementos básicos que quizá ya tengas en casa:

1 rallador de queso metálico que sea preferentemente rectangular.

1 porta lámpara (portalámparas) con rosca estándar.

1 bombilla LED fría o cálida, preferentemente LED.

1 cable eléctrico con interruptor o kit de lámpara colgante.

Pinza o destornillador para ajustar.

Pintura en aerosol (opcional, para personalizar).

Base de madera o metal si quieres convertirlo en lámpara de mesa.

Taladro pequeño (solo si necesitas agrandar el agujero superior).

Paso a paso para crear una lámpara bella y original

Transformar un rallador de queso en una lámpara decorativa es una forma económica, original y sostenible de renovar un espacio de tu hogar. Ponte manos a la obra basándote en este paso a paso:

lampara con rallador de queso (1) ¡Lista esta original y funcional lámpara fabricada con ese rallador que ya no usas más!

- Primero tienes que lavar y secar bien el rallador. Si querés darle un estilo más moderno, industrial o vintage, podés pintarlo con aerosol negro, mate, dorado, blanco o el color que prefieras.

-La mayoría de los ralladores tienen un agarre o perforación en la parte superior. Si el portalámparas no entra, podés agrandar el hueco con un taladro o retirar el asa para instalar la luz.

-Desde la parte interna del rallador, inserta el portalámparas y ajustarlo firmemente. Es importante que no quede suelto para evitar movimientos.

-Con cuidado, pasa el cable por la parte superior del rallador. Si usas un kit colgante, simplemente encastra el portalámparas en el soporte.

-Coloca una bombilla LED. Evita las lámparas tradicionales, ya que generan más calor y podrían recalentar el metal.

-Llegando al final, tenés tres opciones para elegir el tipo de instalación:

Lámpara colgante: solo necesitas colgarla del techo con un gancho.

colgante: solo necesitas colgarla del techo con un gancho. Lámpara de mesa: atornilla el rallador a una base de madera o metal.

de mesa: atornilla el rallador a una base de madera o metal. Aplique de pared: fíjalo de costado en una superficie para una luz lateral decorativa.

Una vez conectada, vas a notar cómo la luz se filtra a través de los orificios del rallador, creando sombras geométricas perfectas para un ambiente cálido, relajante y con estilo industrial.