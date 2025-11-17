Reciclaje: cómo hacer maravillosos adornos para el árbol de Navidad solo con 2 materiales

Con estos dos materiales, por un lado, podrás crear un mini arbolito de Navidad para colgar en el pinito. En este caso, deberás reunir de tres a cinco de estos moldes de magdalenas y decorarlos como más te guste o simplemente dejarlos con su diseño original. A continuación, colocar uno arriba del otro, dándole forma al pequeño arbolito navideño.

pirotones decoracion reciclaje Creá un hermoso adorno de Navidad con esta idea de reciclaje.

Una vez que le diste la forma de pinito de Navidad, tendrás que pegar sus puntas con plasticola o un pegamento suave, ya que el papel se adherirá fácilmente. Por último, pegarle una cinta en la punta para colgar el adorno al arbolito.

Por otro lado, tras el reciclaje del papel de magdalena, también podemos crear luces navideñas. En este caso, el primer paso será en escoger pirotines con diseño alusivo a la fecha o decorarlos previamente. Luego, hacer un pequeño orificio con una tijera e introducir una de las luces de Navidad, creando pequeños faroles y dando paso a un adorno original.

decoracion navidad Aprendé a crear adornos navideños con material reciclado.

Como verás, con pocos materiales y mucho ingenio lograrás crear fantásticos adornos para tu árbol de Navidad gracias a esta idea que combina reciclaje y decoración.