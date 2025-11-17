Reciclaje: cómo hacer maravillosos adornos para el árbol de Navidad solo con 2 materiales

Navidad es una fecha trascendental en el calendario de la mayoría de las familias argentinas. Incluso, hay quienes lo viven como una época ideal para sacar a relucir todo su ingenio y hacer una fantástica ornamentación en toda la casa. Si te sentís identificada con esto, hoy te diré cómo crear un hermoso adorno para el árbol navideño, solo con dos materiales que seguramente tenés a mano, combinando una idea de reciclaje y decoración simple y sencilla.
Anticipate a la Navidad y creá estos hermosos adornos con pirotines y cinta
En poco más de un mes estaremos celebrando Navidad, por lo que ya mismo debemos estar preparando la decoración para esta época. Desde hace algunas semanas estás aprendiendo distintas técnicas para ornamentar la sala con adornos alusivos a la fecha y hoy no habrá excepción. Si tenés pirotines y cinta, la mitad del trabajo estará hecho.
Un pirotín es el papel que se utiliza en pastelería como base de las magdalenas, cupcakes o muffins. Estos tienen un precio accesible en cualquier tienda, aunque también podés reciclar y reutilizar aquellos que ya comiste, asegurándote de quitarle cuidadosamente los restos de alimentos. Además de esto, necesitarás de una cinta para luego colgar el adorno en el árbol de Navidad.
Con estos dos materiales, por un lado, podrás crear un mini arbolito de Navidad para colgar en el pinito. En este caso, deberás reunir de tres a cinco de estos moldes de magdalenas y decorarlos como más te guste o simplemente dejarlos con su diseño original. A continuación, colocar uno arriba del otro, dándole forma al pequeño arbolito navideño.
Una vez que le diste la forma de pinito de Navidad, tendrás que pegar sus puntas con plasticola o un pegamento suave, ya que el papel se adherirá fácilmente. Por último, pegarle una cinta en la punta para colgar el adorno al arbolito.
Por otro lado, tras el reciclaje del papel de magdalena, también podemos crear luces navideñas. En este caso, el primer paso será en escoger pirotines con diseño alusivo a la fecha o decorarlos previamente. Luego, hacer un pequeño orificio con una tijera e introducir una de las luces de Navidad, creando pequeños faroles y dando paso a un adorno original.
Como verás, con pocos materiales y mucho ingenio lograrás crear fantásticos adornos para tu árbol de Navidad gracias a esta idea que combina reciclaje y decoración.