Reciclaje: guardá las cápsulas de café y transformalas en maravillosas campanitas para decorar en Navidad

Entre las cosas que encontramos en cualquier cocina y podemos reciclar, las cápsulas de café son las más versátiles. En este caso las utilizaremos para la decoración navideña, creando pequeñas campanitas que luego ubicaremos en puntos estratégicos de casa o en el árbol de Navidad.
Cómo reciclar cápsulas de café y crear un adorno para Navidad
En ocasiones anteriores te enseñé a reciclar las cápsulas de café y crear un maravilloso portavelas para colocar en la mesa de luz o en la sala. En este caso, anticipándonos a la Navidad, te diré cómo reutilizar este desecho plástico para obtener como resultado final maravillosas campanitas que quedarán perfectas con la ornamentación festiva.
Para esta actividad DIY necesitaremos reunir varias cápsulas de café, teniendo en cuenta que cada dos podremos hacer un solo adorno. Hecha esta salvedad, es menester recolectar aquellas que son de color verde, rojo, plateado o dorado, ya que es la gama cromática que generalmente se utiliza en Navidad. En caso de que sean de otro color, tendrás que comprar acrílico para pintarlas.
Materiales
- Cápsulas de café
- Tijeras.
- Cuerda
- Cinta roja
Procedimiento
- Para esta tarea que combina reciclaje y decoración, el primer paso consistirá en enjuagar bien las cápsulas, quitándoles cualquier resto de café. Esperar a que se sequen y, en caso de que sea necesario, pintarlas.
- Cuando las cápsulas de café estén secas, procederemos a hacer un agujero en la parte superior con la ayuda de una tijera. El mismo lo debemos hacer por dentro, evitando que se rompa la cápsula.
- El siguiente paso consistirá en introducir el cordón o cuerda por los dos agujeros que hemos hecho y así quedarán unidas ambas cápsulas.
- Por último, hacer un nudo con la cinta roja, con forma de lazo navideño.
De esta forma, gracias a una simple idea de reciclaje y decoración, sumaremos un adorno para nuestro árbol de Navidad. También podremos colocar estas campanitas con cápsulas de café en el servilletero o en otros lugares que creamos convenientes.