Reciclaje: guardá las cápsulas de café y transformalas en maravillosas campanitas para decorar en Navidad

Cómo reciclar cápsulas de café y crear un adorno para Navidad

En ocasiones anteriores te enseñé a reciclar las cápsulas de café y crear un maravilloso portavelas para colocar en la mesa de luz o en la sala. En este caso, anticipándonos a la Navidad, te diré cómo reutilizar este desecho plástico para obtener como resultado final maravillosas campanitas que quedarán perfectas con la ornamentación festiva.

Café en cápsulas.jpg DIY: guardá las cápsulas y creá un hermoso adorno navideño.

Para esta actividad DIY necesitaremos reunir varias cápsulas de café, teniendo en cuenta que cada dos podremos hacer un solo adorno. Hecha esta salvedad, es menester recolectar aquellas que son de color verde, rojo, plateado o dorado, ya que es la gama cromática que generalmente se utiliza en Navidad. En caso de que sean de otro color, tendrás que comprar acrílico para pintarlas.