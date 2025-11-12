Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico y transformalos en hermosas guirnaldas para Navidad

Cómo reciclar los tubos de papel higiénico y convertirlos en un adorno para Navidad

Tal como te vengo contando desde hace algunos días, con una simple idea de reciclaje lograrás crear hermosos adornos para Navidad, desde pequeños objetos para el pinito hasta coronas para colgar en la puerta.

papel higienico Guardá los rollos de papel higiénico y convertilos en esta idea de reciclaje y decoración.

En este caso, seguiremos las instrucciones que nos brinda ‘CreArtistas del Reciclaje’ y con simples pasos lograremos obtener una elegante guirnalda navideña que nos ayudará a darle un clima festivo a nuestro hogar.