Reciclaje: guardá los tubos de papel higiénico y transformalos en hermosas guirnaldas para Navidad

Buscá los tubos de papel higiénico viejos y convertirlos en un adorno para Navidad gracias a esta idea de reciclaje

Walter Vasquez
Por Walter Vasquez [email protected]
Descubrí cómo reutilizar los tubos de papel higiénico. 

Los tubos de papel higiénico que generalmente terminan en la basura son perfectos elementos para el reciclaje. En este caso, te diré cómo reutilizarlos para convertirlos en guirnaldas que usarás en la decoración de Navidad.

Cómo reciclar los tubos de papel higiénico y convertirlos en un adorno para Navidad

Tal como te vengo contando desde hace algunos días, con una simple idea de reciclaje lograrás crear hermosos adornos para Navidad, desde pequeños objetos para el pinito hasta coronas para colgar en la puerta.

papel higienico
Guardá los rollos de papel higiénico y convertilos en esta idea de reciclaje y decoración.

En este caso, seguiremos las instrucciones que nos brinda ‘CreArtistas del Reciclaje’ y con simples pasos lograremos obtener una elegante guirnalda navideña que nos ayudará a darle un clima festivo a nuestro hogar.

Materiales

  • 8 a 10 tubos de papel higiénico
  • 1 cinta
  • Aerosol dorado
  • Tijera
  • Silicona
  • 1 plato
  • 1 moneda
  • 1 tapa de gaseosa
reciclaje tubos de papel higiénico
Cómo reutilizar los tubos de papel higiénico vacíos.

Procedimiento

  • El primer paso consistirá en aplanar un tubo de papel higiénico.
  • A continuación, dibujar en la parte inferior una medialuna apoyando la mitad de la tapa de gaseosa en el cartón.
  • Luego, con la ayuda de la moneda, dibujar otra medialuna en la parte inferior, lo más alejado posible de la primera medialuna.
  • Después, buscar el plato y dibujar otra medialuna en la parte superior.
  • Posteriormente, recortar cada una de las medialunas, de forma que queden tres círculos en el mismo tubo de papel higiénico.
  • Repetir este procedimiento con todos los tubos de papel higiénico.
  • Una vez que tenemos todos los cartones marcados y pegados, el siguiente paso consistirá en pegarlos, uno arriba del otro, con ayuda de silicona caliente.
  • Esperar a que el pegamento se sece para luego pegar la cinta que puede ser de color verde, dorada o roja.
  • Una vez que se secó, unir con cuidado los dos extremos, pegándolos con silicona y dándole forma a la guirnalda.
  • Por último, pintar la guirnalda con el aerosol, dejarla secar y colgarla en el lugar de casa que más te guste.
reciclaje tubos de papel higiénico (1)
Anticipate a la Navidad y creá este hermoso adorno.

Así de fácil, gracias a una simple idea de reciclaje con tubos de papel higiénico, tendrás una hermosa guirnalda para adornar tu casa en Navidad.

