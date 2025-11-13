Reciclaje: guardá las chapitas de botellas y transformalas en un tierno adorno para el árbol de Navidad

Las chapitas de botellas de vidrio, ya sean de cerveza, de gaseosa o incluso de salsa, son elementos que se pueden reciclar fácilmente. En cualquier hogar, estas chapitas generalmente terminan en la basura, por lo que te invito a guardarlas y convertirlas en un tierno adorno para el árbol de Navidad.
Cómo reciclar chapitas de botellas y convertirlas en un adorno para Navidad
Con mucha imaginación y unos pocos materiales podemos realizar la decoración de Navidad, sin necesidad de desembolsar grandes sumas de dinero. Reciclando tubos de papel higiénico, maples de huevo y otros tantos elementos que siempre desechamos, lograremos ambientar nuestra sala y generar ese ambiente navideño que tanto nos gusta.
En este caso, gracias a las chapitas de botella de cerveza o gaseosa crearemos muñecos de nieve que quedarán hermosos y tiernos en nuestro árbol de Navidad. Además, se trata de adornos versátiles que combinarán a la perfección con guirnaldas, estrellas y esferas de colores.
Materiales
- Chapitas (3 equivalen a 1 adorno, podrás hacer tantas como quieras).
- Pintura blanca.
- Pinceles.
- Lana.
- Un trozo de tela para la bufanda.
- Pegamento
- Microfibra naranja para la nariz y negra para los ojos y boca.
Procedimiento
- Lo primero que haremos será pintar el interior y exterior de las chapas de color blanco para que sirvan como cuerpo de nuestro muñeco de nieve.
- Luego, dejar que se sequen.
- En paralelo, podés diseñar la bufanda en un trozo e tela.
- Cuando las chapas se hayan secado, tendrás que proceder a pegarlas entre ellas. Para hacer este paso, podés optar por unirlas con trozos de lana gruesa y pegarlas con pegamento.
- Cuando estén pegadas, solo tendrás que pintar con los ojos, la boca y los detalles que quieras.
- Después, ponerle el pedazo de tela por el cuello para que se asemeje a una bufanda.
- Finalmente, para colgar este adorno en el árbol de Navidad deberás colocarle un trozo de lana o un pequeño alambre en el extremo.