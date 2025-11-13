Reciclaje: guardá las chapitas de botellas y transformalas en un tierno adorno para el árbol de Navidad

Cómo reciclar chapitas de botellas y convertirlas en un adorno para Navidad

Con mucha imaginación y unos pocos materiales podemos realizar la decoración de Navidad, sin necesidad de desembolsar grandes sumas de dinero. Reciclando tubos de papel higiénico, maples de huevo y otros tantos elementos que siempre desechamos, lograremos ambientar nuestra sala y generar ese ambiente navideño que tanto nos gusta.

chapitas Reciclaje: esto podés hacer con las chapitas que tirás a la basura.

En este caso, gracias a las chapitas de botella de cerveza o gaseosa crearemos muñecos de nieve que quedarán hermosos y tiernos en nuestro árbol de Navidad. Además, se trata de adornos versátiles que combinarán a la perfección con guirnaldas, estrellas y esferas de colores.