Con una caja vacía de fósforos, crea este hermoso alhajero para ordenar tus accesorios

Caja de fósforos vacía

Pintura acrílica

Pinceles

Retazo de tela suave

2 barritas de silicona

Opcional: servilletas de decoupage

Fósforos Una caja de fósforos puede convertirse en un hermoso alhajero.

El primer paso es limpiar la caja de fósforos para retirar cualquier resto de suciedad que haya quedado en su interior. Limpiar también por el exterior y retira la superficie rascadora. En caso de que la caja haya sufrido alguna rotura, podrás corregirla con un poco de cola vinílica.

El siguiente paso será comenzar a decorar el exterior de la caja de fósforos como más te guste. Puedes pintarlo con acrílicos y hacer el diseño que deseas, o incluso puedes darle una mano de pintura blanca y luego colocar una servilleta de decoupage.

En caso de colocar una servilleta de decoupage, recuerda finalizar con una capa de barniz, ya que este elementos ayudará a proteger la servilleta y a darle un acabado brillante.

A continuación tienes dos opciones para realizar:

Dejar el interior de la casa simple y vacío y colocar dentro tus accesorios sueltos.

Colocar en el interior una barrita de silicona cortada del mismo ancho que la caja y cubrirla con un retazo de tela. La idea de esto es crear una especie de sujetadores para ubicar anillos y aros, y que los mismos no se muevan.

Reciclar caja fósforos Cajas de fósforos recicladas y convertidas en alhajeros.

Sin dudas este tamaño de alhajero es ideal para cuando tenemos que realizar un viaje y no queremos que nuestros accesorios se piedan en el camino.