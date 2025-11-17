Con una caja vacía de fósforos, crea este hermoso alhajero para ordenar tus accesorios

Casi todos los elementos que tenemos en casa pueden ser reciclados y convertidos en otro elemento con un segundo uso, y este es el caso de la caja de fósforos.
Por lo general, cuando se nos terminan los fósforos, terminamos tirando la caja a la basura, pero aunque no lo creas le podemos dar un segundo uso al convertirla en un hermoso alhajero para guardar nuestras joyas. El paso a paso a continuación.
¿Cómo crear un alhajero usando una caja de fósforos?
Materiales
- Caja de fósforos vacía
- Pintura acrílica
- Pinceles
- Retazo de tela suave
- 2 barritas de silicona
- Opcional: servilletas de decoupage
El primer paso es limpiar la caja de fósforos para retirar cualquier resto de suciedad que haya quedado en su interior. Limpiar también por el exterior y retira la superficie rascadora. En caso de que la caja haya sufrido alguna rotura, podrás corregirla con un poco de cola vinílica.
El siguiente paso será comenzar a decorar el exterior de la caja de fósforos como más te guste. Puedes pintarlo con acrílicos y hacer el diseño que deseas, o incluso puedes darle una mano de pintura blanca y luego colocar una servilleta de decoupage.
En caso de colocar una servilleta de decoupage, recuerda finalizar con una capa de barniz, ya que este elementos ayudará a proteger la servilleta y a darle un acabado brillante.
A continuación tienes dos opciones para realizar:
- Dejar el interior de la casa simple y vacío y colocar dentro tus accesorios sueltos.
- Colocar en el interior una barrita de silicona cortada del mismo ancho que la caja y cubrirla con un retazo de tela. La idea de esto es crear una especie de sujetadores para ubicar anillos y aros, y que los mismos no se muevan.
Sin dudas este tamaño de alhajero es ideal para cuando tenemos que realizar un viaje y no queremos que nuestros accesorios se piedan en el camino.