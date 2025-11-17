Inicio Sociedad Fósforos
Con una caja vacía de fósforos, crea este hermoso alhajero para ordenar tus accesorios

Si tus accesorios se pieden todo el tiempo, aprendé a crear un alhajero con una caja de fósforos en simples pasos

Paula Alonso
Paula Alonso
Casi todos los elementos que tenemos en casa pueden ser reciclados y convertidos en otro elemento con un segundo uso, y este es el caso de la caja de fósforos.

Por lo general, cuando se nos terminan los fósforos, terminamos tirando la caja a la basura, pero aunque no lo creas le podemos dar un segundo uso al convertirla en un hermoso alhajero para guardar nuestras joyas. El paso a paso a continuación.

¿Cómo crear un alhajero usando una caja de fósforos?

Materiales

  • Caja de fósforos vacía
  • Pintura acrílica
  • Pinceles
  • Retazo de tela suave
  • 2 barritas de silicona
  • Opcional: servilletas de decoupage
Una caja de f&oacute;sforos puede convertirse en un hermoso alhajero.&nbsp;

Una caja de fósforos puede convertirse en un hermoso alhajero.

El primer paso es limpiar la caja de fósforos para retirar cualquier resto de suciedad que haya quedado en su interior. Limpiar también por el exterior y retira la superficie rascadora. En caso de que la caja haya sufrido alguna rotura, podrás corregirla con un poco de cola vinílica.

El siguiente paso será comenzar a decorar el exterior de la caja de fósforos como más te guste. Puedes pintarlo con acrílicos y hacer el diseño que deseas, o incluso puedes darle una mano de pintura blanca y luego colocar una servilleta de decoupage.

En caso de colocar una servilleta de decoupage, recuerda finalizar con una capa de barniz, ya que este elementos ayudará a proteger la servilleta y a darle un acabado brillante.

A continuación tienes dos opciones para realizar:

  • Dejar el interior de la casa simple y vacío y colocar dentro tus accesorios sueltos.
  • Colocar en el interior una barrita de silicona cortada del mismo ancho que la caja y cubrirla con un retazo de tela. La idea de esto es crear una especie de sujetadores para ubicar anillos y aros, y que los mismos no se muevan.
Cajas de f&oacute;sforos recicladas y convertidas en alhajeros.&nbsp;

Cajas de fósforos recicladas y convertidas en alhajeros.

Sin dudas este tamaño de alhajero es ideal para cuando tenemos que realizar un viaje y no queremos que nuestros accesorios se piedan en el camino.

