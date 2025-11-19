Berenjena amarga: tres formas de sacarle el feo sabor que puede arruinar cualquier receta

Ya sea para hacer una buena lasaña, unas ricas milanesas o incluso un delicioso escabeche, siempre es preferible someter la berenjena a uno de los métodos para quitarles el amargor y no arrepentirse.

La berenjena es dueña de muchos beneficios por sus múltiples nutrientes y le encanta a todo el mundo. Es por eso qué para aprovechar sus bondades al máximo, todo el mundo debería conocer cuáles son las maneras más eficientes para sacarle el sabor desagradable.