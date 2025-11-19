Berenjena amarga: tres formas de sacarle el feo sabor que puede arruinar cualquier receta

Ya sea para hacer una buena lasaña, unas ricas milanesas o incluso un delicioso escabeche, siempre es preferible someter la berenjena a uno de los métodos para quitarles el amargor y no arrepentirse.
La berenjena es dueña de muchos beneficios por sus múltiples nutrientes y le encanta a todo el mundo. Es por eso qué para aprovechar sus bondades al máximo, todo el mundo debería conocer cuáles son las maneras más eficientes para sacarle el sabor desagradable.
El portal directoalpaladar sabe de métodos culinarios y que son referencia en la gastronomía de todo el mundo. Y entre todas las maneras más efectivas para que la berenjena ya no tenga más ese sabor amargo tan invasivo, hay que acudir a algunos de estos trucos caseros.
Berenjena amarga: cómo sacarle el sabor desagradable
Estas son las tres maneras más efectivas para sacarle el sabor amargo a la berenjena:
- La manera más efectiva y más conocida de todas para sacarle lo amargo a la berenjena, es la popular manera de agregarle sal. El procedimiento es básico: se cortan rodajas de un centímetro y se esparcen en una superficie, para luego espolvorear sal y dejarlas reposar por 30 minutos. Enguagar con abundante agua luego de ese tiempo y lo amargo será cosa del pasado.
- Otra manera de sacarle el feo sabotr a la berenjena, es sumergiendo las rodajas en una mezcla de agua leche y sal por unos 20 minutos. Luego se enjuaga y la berenjena ya se pueden utilizar en cualquier receta.
- También es efectivo el método que incluye el vinagre de manzana o vino. Se colocan las rodajas de berenjena en una fuente con un poco de agua. Se le incorpora una pequeña cucharada de vinagre o vino y se deja reposar por 20 minutos. Enjuagar y utilizar en lo que uno más quiera.