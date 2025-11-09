Cómo hacer berenjenas en escabeche caseras: la receta aliñadita de la abuela

A quién no le gustó, por ejemplo, llegar a un asado y que haya berenjena en escabeche como para ir picando. O simplemente en casa, en una reunión familiar, poder sacar desde la heladera estás delicias y compartirlas en familia, ya sea como una entrada o como parte de un plato principal. Por qué no.

Esta receta bien aliñadita, es un golpe de sabor mágico para cualquier paladar y sobre todo para los que no pueden dejar de comer cualquier tipo de escabeche.