Cómo hacer berenjenas en escabeche caseras: la receta aliñadita de la abuela

Hay una receta de la abuela para preparar berenjena en escabeche que literalmente es para chuparse los dedos y todo el mundo la puede hacer, porque lleva ingredientes fáciles de conseguir y un paso a paso bastante sencillo de llevar adelante.
A quién no le gustó, por ejemplo, llegar a un asado y que haya berenjena en escabeche como para ir picando. O simplemente en casa, en una reunión familiar, poder sacar desde la heladera estás delicias y compartirlas en familia, ya sea como una entrada o como parte de un plato principal. Por qué no.
Esta receta bien aliñadita, es un golpe de sabor mágico para cualquier paladar y sobre todo para los que no pueden dejar de comer cualquier tipo de escabeche.
En esta oportunidad, el sitio Cookpad comparte una receta de la abuela para hacer berenjena en escabeche que es para guardar bajo siete llaves y hacerla por la eternidad.
Receta de berenjena en escabeche de la abuela
Lo mejor de esta receta, que rinde para unas ocho porciones más o menos, es que se hace con ingredientes que uno frecuentemente tienen casa.
Ingredientes
- 1 kilo de berenjena
- 3/4 de litro de vinagre blanco
- 1/4 de agua
- Sal gruesa, cantidad necesaria
- Pimienta negra en grano, cantidad necesaria
- Ají molido, cantidad necesaria
- Aceite de girasol para cubrir las berenjenas
- 3 hojas de laurel
Receta de berenjena en escabeche, paso a paso
- El primer paso consiste en lavar bien las berenjenas elegidas. Pelar y cortar en rodajas de 1 centímetro.
- Colocar las rodajas en un colador, en algún lugar donde no molesten. Espolvorear sal gruesa por encima, con el objetivo de quitarles el amargor. Dejar reposar por unas 12 horas.
- En una cacerola u olla, colocar vinagre, agua, pimienta y hojas de laurel. Comenzar a hervir todos estos ingredientes hasta que comience a hervir. Incorporar las berenjenas.
- Cuando ya estén blanditas y cambien de color, retirar de la olla.
- Colocar en frascos bien esterilizados las berenjenas junto con ají molido, granos de pimienta y hojas de laurel.
- Cubrir con aceite de girasol y dejar reposar al menos un día para que todos los ingredientes se terminen de fusionar y desprendan sus aromas tradicionales.