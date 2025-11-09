Receta para hacer Tortas fritas caseras con grasa: el clásico argentino más sabroso con 5 ingredientes

La clave de una buena torta frita está en su textura tierna por dentro y crocante por fuera, algo que se logra gracias a la grasa, el ingrediente que le da ese sabor característico imposible de imitar con aceite. Aunque hay muchas variantes modernas, la receta tradicional sigue siendo la preferida por su aroma y su gusto inconfundible.

Perfectas para acompañar con un mate caliente o un café con leche, las tortas fritas caseras son una de esas recetas simples que evocan recuerdos y sabores de toda la vida.