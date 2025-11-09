Las tortas fritas son una de las recetas más tradicionales de la gastronomía argentina y un clásico infaltable para los domingos. Su origen se remonta a la época colonial, cuando se elaboraban con el agua pura que caía del cielo y se cocinaban al fuego con los ingredientes más simples. Hoy, siguen siendo un símbolo del hogar y de la cocina de las abuelas.
Receta para hacer Tortas fritas caseras con grasa: el clásico argentino más sabroso con 5 ingredientes
La torta frita es una de las recetas más tradicionales. Preparada con grasa, logra una masa tierna y sabrosa, ideal para disfrutar en los días de lluvia
La clave de una buena torta frita está en su textura tierna por dentro y crocante por fuera, algo que se logra gracias a la grasa, el ingrediente que le da ese sabor característico imposible de imitar con aceite. Aunque hay muchas variantes modernas, la receta tradicional sigue siendo la preferida por su aroma y su gusto inconfundible.
Perfectas para acompañar con un mate caliente o un café con leche, las tortas fritas caseras son una de esas recetas simples que evocan recuerdos y sabores de toda la vida.
Recetas: tortas fritas con grasa tradicionales
Las tortas fritas tradicionales llevan grasa en su preparación y se fríen en grasa también. Sin embargo, muchas personas optan por reemplazarla por aceite. Quedan más livianas, es cierto, pero no más ricas. ¿Qué necesitas para esta receta?
Ingredientes:
- 500 g de harina leudante (puede ser harina común y una cdta. de polvo de hornear)
- 2 cdtas. de sal
- 4 cdas. de grasa
- 120 ml de agua
- Grasa vacuna para freír, c/n
- Azúcar, a gusto (opcional)
La torta frita es una receta para comer en el desayuno, la merienda en una picada. Si quieres, puedes hacer la versión salada (sin azúcar) y rellenar con jamón crudo.
Cómo hacer Torta frita con grasa, la receta paso a paso
- Primero, en un bowl, coloca la harina tamizada junto con la sal. En el centro, suma la grasa derretida a temperatura ambiente.
- Amasa con la punta de los dedos y agrega de a poco el agua tibia con la sal. Sigue trabajando hasta formar un bollo.
- A continuación, amasa enérgicamente hasta que la masa forme ampollas en su superficie.
- Deja reposar durante 1 o 2 horas y corta pequeñas pelotitas, achátalas con la palma de la mano y pínchalas con un tenedor.
- Por último, fríe las tortas fritas en abundante grasa muy caliente (o aceite) hasta dorar, retira con espumadera y coloca sobre papel absorbente para que escurran. Espolvorea con azúcar y sirve.