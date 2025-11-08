Cómo hacer el omelette perfecto: la receta fácil con huevo, manteca y sal que siempre sale bien

Aunque muchos creen que nació en Francia, la tortilla francesa tiene un origen mucho más antiguo. Su historia se remonta al Imperio Persa, y existen registros de su presencia en el Imperio Romano y en España desde la Edad Media.

Según un artículo del Centro de Salud Nutricional, el nombre “a la francesa” podría tener dos orígenes. Una versión cuenta que surgió durante la Guerra de la Independencia Española (1808-1814), cuando la escasez de alimentos llevó a los españoles a preparar una tortilla sin papas, conocida como “tortilla de cuando los franceses”.