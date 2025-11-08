Cómo hacer el omelette perfecto: la receta fácil con huevo, manteca y sal que siempre sale bien

El omelette es una de las recetas más clásicas y versátiles del mundo. Se prepara con huevos batidos cocidos a fuego suave hasta lograr una textura tierna y esponjosa. Ideal para el desayuno o una comida ligera, es una opción saludable y fácil de hacer.
Aunque muchos creen que nació en Francia, la tortilla francesa tiene un origen mucho más antiguo. Su historia se remonta al Imperio Persa, y existen registros de su presencia en el Imperio Romano y en España desde la Edad Media.
Según un artículo del Centro de Salud Nutricional, el nombre “a la francesa” podría tener dos orígenes. Una versión cuenta que surgió durante la Guerra de la Independencia Española (1808-1814), cuando la escasez de alimentos llevó a los españoles a preparar una tortilla sin papas, conocida como “tortilla de cuando los franceses”.
Otra teoría se vincula con el médico Alexander Hunter (1729-1809), quien publicó en Inglaterra el libro Culina famulatrix medicinae, que incluía la receta “A French Omelette”. Esta obra habría popularizado el nombre a fines del siglo XVIII.
Recetas: cómo se prepara el omelette
El huevo, ingrediente principal del omelette, es uno de los alimentos más completos por su gran aporte nutricional de proteínas, vitaminas, minerales y grasas saludables, por lo que ayuda a aumentar la masa muscular.
Ingredientes:
- 2 huevos de campo
- Manteca o aceite de oliva
- Sal y pimienta
- Hierbas: perejil, orégano, ajo deshidratado (opcionales)
Si quieres, además de hierbas frescas, puedes agregar otros ingredientes a la tortilla francesa recién hecha, como tomates cherry, jamón, queso y/o panceta.
Cómo elaborar un omelette perfecto: la receta paso a paso
- Primero, agrega los huevos en un bowl y condimenta a gusto con sal, pimienta y hierbas picadas finamente. Puedes agregar un chorrito de leche, crema de leche o agua.
- A continuación, calienta una sartén a fuego medio-alto con un cubito de manteca. Mientras tanto, bate la preparación hasta que quede homogénea y, cuando la manteca se derrita, añade la mezcla de huevos en la sartén a fuego bajo.
- Por último, cocina el omelette sin dejar de mover la sartén con movimientos circulares de arriba hacia abajo para que comience a cuajar. Raspa los bordes y empújalos hacia el interior hasta que toda la tortilla francesa quede cocido.