Cómo elaborar Pan casero de masa madre: la receta fácil y húmeda con solo 3 ingredientes

El pan de masa madre es una de las recetas más antiguas y apreciadas de los panificados caseros. Se elabora con un fermento natural de harina y agua, lo que le da un aroma especial, una miga húmeda y una corteza crujiente. Además, se conserva fresco por más tiempo.
Preparar esta receta requiere paciencia, pero el resultado vale la pena. La masa madre actúa como fermento natural gracias a las levaduras presentes en la harina, logrando un pan artesanal, sabroso y saludable.
Aunque el proceso es lento, hacer masa madre es sencillo si se respetan los tiempos de fermentación. Con estos pasos, podrás disfrutar un pan casero con todo el sabor del verdadero pan artesanal.
Cómo es la receta de Pan de masa madre, paso a paso
Ingredientes:
- Harina de trigo, 500 gramos
- Masa madre, 200 gramos
- Agua fría, 340 mililitros
- Sal, 10 gramos
Procedimiento:
- Primero, en un bowl, agrega harina, agua, sal y la masa madre. Mezcla durante un minuto y deja reposar durante media hora a temperatura ambiente.
- Una vez reposada la masa, colocar sobre la mesasada y con las manos un poco mojadas amasa estirando los extremos y juntándolos en el centro.
- Cubre con papel film y deja reposar durante 35 minutos. Pasado ese tiempo repite el amasado y dejar reposar otros 30 minutos. Coloca la masa en un bowl y refrigera cubierta con papel film por 12 horas.
- Calienta una fuente para horno durante 30 o 40 minutos y luego coloca la masa del pan. Realiza un corte a lo largo y hornea por 30 minutos con una tapa.
- Para finalizar, baja la temperatura dle horno y cocina en Pan de masa madre desparado durante 20 minutos. Deja enfriar y sirve en rebanadas.
Recetas: cómo hacer Masa madre para pan casero
Ingredientes:
- Harina (puede ser harina integral de centeno o de trigo)
- Agua
Procedimiento:
- Primer día: arranca la receta por la mañana. En un recipiente, coloca 75 gramos de harina y 75 mililitros de agua. Mezcla bien hasta que se integren y quede con la textura de una masa de panqueques. Cierra con la tapa o un lienzo limpio y mantén a temperatura ambiente (22 a 28 grados) hasta la noche. Pasado ese tiempo, agrega 25 gramos de harina y 25 gramos de agua. Mezcla nuevamente.
- Segundo día: retira 50 gramos de la mezcla. La masa comenzará a tener burbujas y a tener un poco de mal olor, lo que significa que el cultivo de levaduras está funcionando. Repite el proceso del día anterior, por la mañana y por la noche.
- Tercer día: vuelve a refrescar la masa. Si es necesario, saca un poco de mezcla para que no rebalse el recipiente.
- Cuarto día: ya puedes usar la masa madre. Si tiene líquido en la superficie, deséchalo. Guarda en la heladera y el día que vayas a usar la masa madre, retírala un rato antes para que tome temperatura ambiente.