Budín sin gluten y sin azúcar: la receta fácil con yogur que queda súper esponjosa con solo 2 ingredientes

El budín sin gluten con yogur es una de esas recetas simples, rápidas y deliciosas que sorprenden por su resultado. Con solo dos ingredientes, esta versión saludable del clásico budín es perfecta para quienes buscan una opción liviana, sin TACC y con una textura húmeda y esponjosa.
Ideal para acompañar los mates del desayuno o la merienda, se prepara en minutos y no necesita experiencia en repostería. Esta receta de budín se basa en la mezcla perfecta entre una premezcla sin gluten y yogur natural, cuya acidez y consistencia actúan como aglutinante y leudante.
El resultado es un budín tierno, aireado y con el punto justo de dulzor, ya que puedes ajustar el azúcar a gusto o incluso evitarla por completo.
Recetas: budín sin gluten con 2 ingredientes
Ingredientes:
- 2 tazas de premezcla sin gluten
- 1 taza de yogur bebible natural
Si quieres lograr una textura esponjosa, puedes usar una premezcla que ya contenga leudante. De lo contrario, puedes agregar una cucharadita de polvo de hornear.
Recomendaciones:
- Si al integrar los ingredientes la masa queda muy espesa, puedes agregar un chorrito de agua de a poco.
- Si tienes yogur firme, puedes mezclarlo con agua hasta lograr una consistencia líquida.
- Puedes añadir endulzante para que el budín quede más dulce.
- Si quieres, puedes sumar esencia de vainilla, frutas frescas o chips de chocolate.
Cómo hacer un budín sin gluten con 2 ingredientes: la receta paso a paso
Antes de comenzar a preparar la receta del budín sin gluten, precalienta el horno a temperatura media a 180 °C. Además, engrasa y enharina un molde con la premezcla o maicena.
Ahora sí, sigue los pasos:
- Primero, en un bol grande, coloca las dos tazas de premezcla y el yogur bebible. Integra los ingredientes con una espátula hasta que no queden grumos.
- A continuación, si quieres, puedes agregar endulzante o chips de chocolate.
- Vierte la preparación en la budinera y cocina en el horno precalentado por 35 minutos o hasta que, al introducir un palillo en el centro, este salga limpio.
- Retira el budín sin gluten del horno y deja enfriar antes de desmoldar y servir.