Budín sin gluten y sin azúcar: la receta fácil con yogur que queda súper esponjosa con solo 2 ingredientes

Ideal para acompañar los mates del desayuno o la merienda, se prepara en minutos y no necesita experiencia en repostería. Esta receta de budín se basa en la mezcla perfecta entre una premezcla sin gluten y yogur natural, cuya acidez y consistencia actúan como aglutinante y leudante.

El resultado es un budín tierno, aireado y con el punto justo de dulzor, ya que puedes ajustar el azúcar a gusto o incluso evitarla por completo.