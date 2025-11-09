Inicio Recetas frutos rojos
Cómo preparar Tiramisú de frutos rojos: la receta sin horno más fresca y tentadora del verano

Descubre una de las recetas más frescas y deliciosas: el tiramisú de frutos rojos, un postre sin horno que combina mascarpone cremoso y frutas ácidas en el equilibrio perfecto

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Si te gustan las recetas fáciles y llenas de sabor, este tiramisú de frutos rojos es una opción perfecta. Con la textura cremosa del mascarpone y el frescor natural de las frutas, se convierte en una versión más liviana y veraniega del clásico italiano. Ideal para quienes disfrutan los postres con un equilibrio entre dulzura y acidez.

Este postre se prepara sin horno y en pocos pasos, lo que lo hace ideal para sorprender a tus invitados sin complicarte. Los frutos rojos aportan color, aroma y un toque frutal irresistible que contrasta con la suavidad del queso. Una de esas recetas que enamoran a primera cucharada.

El tiramisú de frutos rojos es una reversión de la receta italiana tradicional, ideal para los días de verano.

Recetas: cómo preparar Tiramisú de frutos rojos

Ingredientes:

Para la crema:

  • 250 g de queso mascarpone
  • 200 ml de crema de leche
  • 3 yemas
  • 3 cdas. de azúcar
  • 1 cdta. de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1/2 limón

Para el tiramisú:

  • 200 g de galletas vainillas
  • 150 ml de jugo de frutos rojos o almíbar
  • 250 g de frutos rojos frescos o congelados
  • 2 cdas. de azúcar para las frutas

Para decorar:

  • Frutas frescas extra
  • Hojas de menta
El tiramisú de frutos rojos se prepara sin horno y en pocos pasos.

Cómo preparar la receta de Tiramisú de frutos rojos

  1. Primero, mezcla las frutas con el azúcar y lleva a fuego suave por unos minutos hasta que suelten el jugo. Debe formarse una compota. Deja enfriar.
  2. Mientras tanto, bate las yemas con las 3 cucharadas de azúcar a baño María hasta que espesen y cambien de color. Retira del fuego y agrega el queso mascarpone y la esencia de vainilla.
  3. En otro bol, bate la crema a medio punto y agrégala a la preparación anterior con movimientos envolventes. Agrega la ralladura de limón.
  4. Luego, coloca una capa de vainillas humedecidas con el jugo de frutos rojos en una fuente o en vasitos individuales. Agrega una capa de crema y luego una de compota. Repite hasta llenar el recipiente.
  5. Termina el Tiramisú de frutos rojos con una capa de crema, frutas frescas y hojas de menta. Lleva el postre a la heladera por 4 horas antes de servir.

