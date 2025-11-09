Si te gustan las recetas fáciles y llenas de sabor, este tiramisú de frutos rojos es una opción perfecta. Con la textura cremosa del mascarpone y el frescor natural de las frutas, se convierte en una versión más liviana y veraniega del clásico italiano. Ideal para quienes disfrutan los postres con un equilibrio entre dulzura y acidez.
Cómo preparar Tiramisú de frutos rojos: la receta sin horno más fresca y tentadora del verano
Descubre una de las recetas más frescas y deliciosas: el tiramisú de frutos rojos, un postre sin horno que combina mascarpone cremoso y frutas ácidas en el equilibrio perfecto
Este postre se prepara sin horno y en pocos pasos, lo que lo hace ideal para sorprender a tus invitados sin complicarte. Los frutos rojos aportan color, aroma y un toque frutal irresistible que contrasta con la suavidad del queso. Una de esas recetas que enamoran a primera cucharada.
Recetas: cómo preparar Tiramisú de frutos rojos
Ingredientes:
Para la crema:
- 250 g de queso mascarpone
- 200 ml de crema de leche
- 3 yemas
- 3 cdas. de azúcar
- 1 cdta. de esencia de vainilla
- Ralladura de 1/2 limón
Para el tiramisú:
- 200 g de galletas vainillas
- 150 ml de jugo de frutos rojos o almíbar
- 250 g de frutos rojos frescos o congelados
- 2 cdas. de azúcar para las frutas
Para decorar:
- Frutas frescas extra
- Hojas de menta
Cómo preparar la receta de Tiramisú de frutos rojos
- Primero, mezcla las frutas con el azúcar y lleva a fuego suave por unos minutos hasta que suelten el jugo. Debe formarse una compota. Deja enfriar.
- Mientras tanto, bate las yemas con las 3 cucharadas de azúcar a baño María hasta que espesen y cambien de color. Retira del fuego y agrega el queso mascarpone y la esencia de vainilla.
- En otro bol, bate la crema a medio punto y agrégala a la preparación anterior con movimientos envolventes. Agrega la ralladura de limón.
- Luego, coloca una capa de vainillas humedecidas con el jugo de frutos rojos en una fuente o en vasitos individuales. Agrega una capa de crema y luego una de compota. Repite hasta llenar el recipiente.
- Termina el Tiramisú de frutos rojos con una capa de crema, frutas frescas y hojas de menta. Lleva el postre a la heladera por 4 horas antes de servir.