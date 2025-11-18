Cómo hacer tomaticán casero en sartén: la receta con tomate perita y un paso a paso fácil y rápido

Este manjar es una de esas recetas que te sacan del apuro cuando no se tienen muchas ganas de cocinar o el tiempo apremia.

Destacada por su sencillez a la hora de prepararse en sartén, esta receta de tomaticán sale espectacular como la propone el sitio de comidas Cookpad, que todos los días ofrece preparaciones caseras deliciosas.

El tomaticán es buenísimo para compartir en familia, se puede comer solo o ser un acompañamiento especial para cualquier comida.

receta-tomatican-sarten-ingredientes El tomaticán es una receta bien cuyana, que se prepara con simples ingredientes.

Receta de tomaticán casero en sartén

Para iniciar con el paso a paso de la receta, hay que contar con estos ingredientes:

Ingredientes

½ de tomates peritas

2 cebollas

1 trozo de pimiento verde

1 diente de ajo rallado

2 huevos

2 cucharadas de aceite

Orégano

Pimentón

Ají molido

Sal

receta-sarten-tomatican Lo mejor de esta receta, además de su sabor, es que te saca del apuro.

Receta de tomaticán casero en sartén, paso a paso