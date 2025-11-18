Inicio Sociedad vinagre
Muy útil

Cómo usar vinagre blanco para limpiar el excremento de tu perro

Es importante limpiar el excremento de perro para evitar enfermedades, contaminación y eliminar los olores desagradables

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Otro ejemplo de las grandes propiedades que tiene el vinagre en el hogar. 

Otro ejemplo de las grandes propiedades que tiene el vinagre en el hogar. 

El vinagre es un ingrediente popular de casa que solemos tener en la alacena para condimentar algunas ensaladas o sacarle el sarro a la pava. Este producto jo sirve solo para eso. Con un poco de vinagre blanco puedes limpiar el excremento de tu perro y dejar los pisos, alfombras, sillones y jardín limpios y libres de olor.

perro
Las heces de los perros est&aacute;n llenas de bacterias y par&aacute;sitos que pueden ser peligrosos para la salud.&nbsp;

Las heces de los perros están llenas de bacterias y parásitos que pueden ser peligrosos para la salud.

¿Cómo puedo limpiar el excremento de perro usando vinagre?

Para limpiar y eliminar el olor de excremento de perro, puedes utilizar un poco de vinagre blanco y algunos pasos. El vinagre elimina ciertos tipos de bacterias presentes en el excremento y neutraliza los malos olores.

excremento de perro
Limpia el excremento lo antes posible para evitar contaminaci&oacute;n, moscas y olor.

Limpia el excremento lo antes posible para evitar contaminación, moscas y olor.

  1. Retira el excremento de perro una vez que esté sólido.
  2. Coloca una mezcla de vinagre blanco y agua en partes iguales sobre la zona sucia.
  3. Deja que el vinagre actúe por unos minutos, frota con una esponja y seca con un paño destacable o servilleta.
  4. Si es una superficie de tela o alfombra, evita la humedad. Puedes colocar un poco de bicarbonato y por encima rociar vinagre para absorber la mugre.

6 usos del vinagre en el hogar: un ingrediente poderoso

El vinagre de limpieza destilado o el vinagre blanco de alimentos, pueden ser utilizados para múltiples trucos y procedimientos caseros, no solo sirve para limpiar el excremento de perro.

limpiar con vinagre
Lee bien las etiquetas de vinagre antes de utilizarlo para limpiar o cocinar. El vinagre de limpieza no es apto para consumo.&nbsp;

Lee bien las etiquetas de vinagre antes de utilizarlo para limpiar o cocinar. El vinagre de limpieza no es apto para consumo.

  • Con un poco de vinagre blanco diluido se pueden combatir algunas plagas pequeñas del jardín, como hormigas y moscas de frutas. También puedes usar vinagre para limpiar las hojas de las plantas y mantenerlas libres de polvo, hongos y suciedad en general. Además, el vinagre quema y elimina la hierba mala del jardín.
  • El vinagre también puede usarse para destapar las cañerías de la casa tapadas con sarro, jabón y restos de alimentos. Puedes verter una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio para limpiar en profundidad las paredes de las tuberías de la cocina o el baño.
  • Con un chorro de vinagre de manzana o vino es posible mejorar la cocción y textura de ciertos alimentos. Por ejemplo, puedes marinar las carnes rojas en vinagre de vino tinto y ablandar los tejidos del alimento. También puedes usar un poco de vinagre de manzana en el agua de cocción de los huevos duros para evitar que se rompan al pelarlos.
  • El vinagre de limpieza es ideal para lavar los pisos, limpiar los azulejos del baño y eliminar las manchas de los espejos, ventanas y vidrios.
  • El vinagre de manzana se puede usar para algunos trucos de belleza. Por ejemplo, se puede colocar un poco en el acondicionador para el cabello o se pueden realizar baños de pies con agua y vinagre para eliminar los hongos de las uñas.
  • El vinagre se puede utilizar como desengrasante de ollas, fuentes de horno y sartenes con pegotes de comida.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar