Cómo usar vinagre blanco para limpiar el excremento de tu perro

perro Las heces de los perros están llenas de bacterias y parásitos que pueden ser peligrosos para la salud.

¿Cómo puedo limpiar el excremento de perro usando vinagre?

Para limpiar y eliminar el olor de excremento de perro, puedes utilizar un poco de vinagre blanco y algunos pasos. El vinagre elimina ciertos tipos de bacterias presentes en el excremento y neutraliza los malos olores.

excremento de perro Limpia el excremento lo antes posible para evitar contaminación, moscas y olor.

Retira el excremento de perro una vez que esté sólido. Coloca una mezcla de vinagre blanco y agua en partes iguales sobre la zona sucia. Deja que el vinagre actúe por unos minutos, frota con una esponja y seca con un paño destacable o servilleta. Si es una superficie de tela o alfombra, evita la humedad. Puedes colocar un poco de bicarbonato y por encima rociar vinagre para absorber la mugre.

6 usos del vinagre en el hogar: un ingrediente poderoso

El vinagre de limpieza destilado o el vinagre blanco de alimentos, pueden ser utilizados para múltiples trucos y procedimientos caseros, no solo sirve para limpiar el excremento de perro.