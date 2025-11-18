Cómo usar vinagre blanco para limpiar el excremento de tu perro

El vinagre es un ingrediente popular de casa que solemos tener en la alacena para condimentar algunas ensaladas o sacarle el sarro a la pava. Este producto jo sirve solo para eso. Con un poco de vinagre blanco puedes limpiar el excremento de tu perro y dejar los pisos, alfombras, sillones y jardín limpios y libres de olor.
¿Cómo puedo limpiar el excremento de perro usando vinagre?
Para limpiar y eliminar el olor de excremento de perro, puedes utilizar un poco de vinagre blanco y algunos pasos. El vinagre elimina ciertos tipos de bacterias presentes en el excremento y neutraliza los malos olores.
- Retira el excremento de perro una vez que esté sólido.
- Coloca una mezcla de vinagre blanco y agua en partes iguales sobre la zona sucia.
- Deja que el vinagre actúe por unos minutos, frota con una esponja y seca con un paño destacable o servilleta.
- Si es una superficie de tela o alfombra, evita la humedad. Puedes colocar un poco de bicarbonato y por encima rociar vinagre para absorber la mugre.
6 usos del vinagre en el hogar: un ingrediente poderoso
El vinagre de limpieza destilado o el vinagre blanco de alimentos, pueden ser utilizados para múltiples trucos y procedimientos caseros, no solo sirve para limpiar el excremento de perro.
- Con un poco de vinagre blanco diluido se pueden combatir algunas plagas pequeñas del jardín, como hormigas y moscas de frutas. También puedes usar vinagre para limpiar las hojas de las plantas y mantenerlas libres de polvo, hongos y suciedad en general. Además, el vinagre quema y elimina la hierba mala del jardín.
- El vinagre también puede usarse para destapar las cañerías de la casa tapadas con sarro, jabón y restos de alimentos. Puedes verter una mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio para limpiar en profundidad las paredes de las tuberías de la cocina o el baño.
- Con un chorro de vinagre de manzana o vino es posible mejorar la cocción y textura de ciertos alimentos. Por ejemplo, puedes marinar las carnes rojas en vinagre de vino tinto y ablandar los tejidos del alimento. También puedes usar un poco de vinagre de manzana en el agua de cocción de los huevos duros para evitar que se rompan al pelarlos.
- El vinagre de limpieza es ideal para lavar los pisos, limpiar los azulejos del baño y eliminar las manchas de los espejos, ventanas y vidrios.
- El vinagre de manzana se puede usar para algunos trucos de belleza. Por ejemplo, se puede colocar un poco en el acondicionador para el cabello o se pueden realizar baños de pies con agua y vinagre para eliminar los hongos de las uñas.
- El vinagre se puede utilizar como desengrasante de ollas, fuentes de horno y sartenes con pegotes de comida.