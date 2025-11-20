Mezclar cáscaras de naranja con sal: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Por otro lado, la sal potencia todas estas propiedades, siendo un remedio persistente para la tos. De esta manera, puedes usar esta mezcla en tu salud.

Con esta combinación, puedes crear un excelente aromatizador natural para tu casa. Al hervir las cáscaras de naranja, liberan un aroma cítrico que neutraliza olores desagradables.

Por último, tienes que saber que esta mezcla puede ser efectiva para repeler insectos como cucarachas y hormigas. Todo esto es posible gracias a las propiedades de los elementos.

Esta mezcla puede servir para eliminar a las plagas en casa.

Las cáscaras de naranja ahuyentan a los insectos debido a su alto contenido de limoneno, un compuesto químico natural que resulta desagradable y tóxico. Por su parte, la sal causa principalmente hidratación en todos ellos.

Los insectos, en general, evitan entornos salados. Esto explica por qué la sal puede repeler a plagas como las hormigas, que no se sentirán cómodas en un lugar donde hay sal.

Cómo usar esta mezcla para ahuyentar a las plagas