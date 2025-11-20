Mezclar cáscaras de naranja con sal: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

La cáscara de naranja es a menudo desperdiciada por los consumidores de esta fruta, sin saber que puede darles múltiples beneficios en diferentes sentidos. Uno de ellos, puede verse reflejado siempre y cuando se use en forma de mezcla con otros elementos caseros.
Uno de los más populares para cumplir con este objetivo es la sal, la cual, en combinación con la cáscara, puede ayudarte a aliviar la tos, aromatizar y limpiar e incluso a repeler insectos.
Por qué se recomienda mezclar cáscaras de naranja y sal
Los cítricos contienen vitamina C y flavonoides que pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunitario y reducir los síntomas leves de resfriados.
Por otro lado, la sal potencia todas estas propiedades, siendo un remedio persistente para la tos. De esta manera, puedes usar esta mezcla en tu salud.
Con esta combinación, puedes crear un excelente aromatizador natural para tu casa. Al hervir las cáscaras de naranja, liberan un aroma cítrico que neutraliza olores desagradables.
Por último, tienes que saber que esta mezcla puede ser efectiva para repeler insectos como cucarachas y hormigas. Todo esto es posible gracias a las propiedades de los elementos.
Las cáscaras de naranja ahuyentan a los insectos debido a su alto contenido de limoneno, un compuesto químico natural que resulta desagradable y tóxico. Por su parte, la sal causa principalmente hidratación en todos ellos.
Los insectos, en general, evitan entornos salados. Esto explica por qué la sal puede repeler a plagas como las hormigas, que no se sentirán cómodas en un lugar donde hay sal.
Cómo usar esta mezcla para ahuyentar a las plagas
- Preparación: seca bien las cáscaras de naranja.
- Aplicación: colócalas en los lugares donde suelen aparecer cucarachas y hormigas, como debajo del fregadero, detrás de electrodomésticos o en rincones oscuros.
- Mantenimiento: cambia las cáscaras cada pocos días para mantener su eficacia.