Mezclar cáscaras de banana y limón: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Muchas personas son las que eligen mezclar productos caseros para obtener grandes beneficios. En este sentido, dos de los ingredientes recomendados son la cáscara de banana y el limón, siendo estos elementos que permiten lograr particulares beneficios con diferentes finalidades.
Principalmente, las propiedades de esta mezcla son ventajosas para la jardinería y la limpieza, aunque también tiene aplicaciones para la piel y la salud general.
Por qué se recomienda mezclar cáscaras de banana y limón
La cáscara de banana ayuda a remover grasa y la cáscara de limón desinfecta y neutraliza olores. Es una alternativa ecológica a los productos químicos en lo que respecta a la limpieza de casa, ya que puede usarse para dar brillo a superficies como el acero o la madera.
Al ser la cáscara de banana rica en potasio, y el limón un excelente repelente, esta mezcla puede ser usada en el mundo de la jardinería. En el limonero, por ejemplo, puede ser ideal para el crecimiento de los frutos.
Pero los beneficios de esta combinación no terminan aquí, ya que el limón y la cáscara de banana pueden ser utilizadas para mejorar la apariencia de la piel.
La cáscara de banana tiene compuestos que, con el uso constante, podrían ayudar a aclarar manchas oscuras. Sin embargo, de esto no hay evidencia científica que lo respalde.
Como si esto fuera poco, algunas personas sugieren que esta mezcla contiene ácidos que podrían ayudar a blanquear los dientes. Sin embargo, usarla puede dañar tu esmalte dental.
Cómo usar la mezcla de limón y cáscaras de banana en la limpieza
- Prepara la mezcla: licúa cáscaras de banana limpias con jugo de limón y un poco de agua hasta obtener una mezcla homogénea.
- Usa la mezcla:
- Como limpiador: aplica directamente sobre las superficies o diluye 1 parte de la mezcla con 10 partes de agua para una limpieza más suave.
- Como ambientador: coloca la mezcla en un recipiente abierto cerca del basurero o en la cocina para neutralizar olores.