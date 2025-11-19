ANSES: estas son las fechas de pago de pensionados en diciembre con aguinaldo

ANSES no solo ha decidido adelantar el calendario de pago de los haberes de los pensionados, sino que cambia una metodología clásica en la acreditación de la mensualidad. A diferencia de pagar por terminación de DNI por día, agrupará a dos números de DNI, comenzando el 9 de diciembre. Esto acelera el pago de bono, mensualidad y aguinaldo.

Es importante remarcar que este cambio de ANSES se dará con los jubilados también.

jubilados pensionados anses

Las fechas elegidas por ANSES para el pago de aguinaldo, haberes y bono para pensionados son las siguientes:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

ANSES: este es el monto real de aguinaldo para pensionados

ANSES confirmó que el aumento para diciembre será del 2.34%, el cual surge a partir de la inflación anunciada por el INDEC, correspondiente al mes de octubre del 2025. Este incremento impacta de manera equitativa en los próximos haberes de jubilados, pensionados y asignaciones sociales.

En el mes de diciembre, aparte de cobrar el aumento más alto de los últimos seis meses, ANSES acreditará a los pensionados, el tan ansiado aguinaldo. Hay que recordar que el último incremento recién vino a romper con la barrera del 2% luego de varios meses.

jubilados pensionados anses (1)

El aguinaldo es un refuerzo económico, se paga dos veces al año, y es la mitad del sueldo más alto cobrado hasta el momento, sin contemplar el famoso bono de 70 mil pesos, que se ha cobrado en toda la gestión Milei. Tan solo lo cobran jubilados y pensionados de ANSES.

Gracias al aumento, aguinaldo y este bono extra de 70 mil pesos, ANSES le pagará a los pensionados los siguientes montos, según corresponda: