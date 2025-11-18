ANSES: de cuánto será la Tarjeta Alimentar en diciembre

Hay que recordar que ANSES pagará la mensualidad con aumento y la Tarjeta Alimentar en la misma fecha que cobran sus haberes, a todos los beneficiarios de AUH. Generalmente ANSES utiliza las mismas fechas que jubilados para acreditar las mensualidades de AUH, y en diciembre, en caso de respetarse, vendría con un cambio de modalidad, donde se agruparían los beneficiarios para el pago.

Las fechas que elegiría ANSES para que los beneficiarios de AUH cobren la Tarjeta Alimentar en diciembre son las siguientes:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Tras el anuncio del aumento del 2,34% para cada una de las prestaciones sociales de ANSES, los beneficiarios, de la Asignación Universal por hijo (AUH) conocieron el valor de su nueva mensualidad para el último mes del 2025. El dato que no debe dejarse pasar, es que se trata del incremento más alto de los últimos 6 meses.

Desde el mes de mayo que los beneficiarios de ANSES no recibían un incremento que superara el 2,2%. Hay que recordar qué este porcentaje surge a partir de la inflación del gobierno nacional, oficializada por el INDEC a inicios de cada mes.

Teniendo en cuenta el nuevo aumento, ANSES pagará los siguientes montos a AUH en diciembre:

Monto bruto: $122.467

Pago mensual (80%): $97.974

Retención (20%): $24.493 (se cobra al presentar la Libreta AUH)

En lo que respecta a la Tarjeta Alimentar, las noticias no son tan positivas, y es que este aumento de ANSES, no impactará en la mensualidad que se acredita por este bono extra. De igual manera no hay que obviar que el monto incrementa de acuerdo a la cantidad de hijos del beneficiario de AUH.

Los montos de la Tarjeta Alimentar serán los siguientes en diciembre: