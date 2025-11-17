De hecho, el mismo decreto que lo confirma mes a mes, señala de que este bono, que es de $70.000, es para que no se pierda poder adquisitivo, pero que se trata de un monto no remunerativo que no debe ser tenido en cuenta para el cálculo del aguinaldo.

jubilados pensionados anses

Es oficial el adelanto del pago de aguinaldo de ANSES a jubilados y pensionados

A diferencia de los anteriores meses, ANSES decidió modificar el esquema del pago a jubilados y pensionados con el fin de que todos cobren antes de las fiestas de fin de año. En ese sentido, se aclaró que los haberes, aguinaldo y bono se van a abonar todos en la misma fecha. Este es el cronograma de pago para diciembre:

Jubilados y pensionados de ANSES que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados que cobran de ANSES haberes superiores al mínimo