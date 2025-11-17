Inicio Sociedad ANSES

Es oficial el adelanto del pago de aguinaldo de ANSES a jubilados y pensionados

ANSES comunicó que adelantará el pago del aguinaldo a jubilados y pensionados para que todos hayan cobrado antes de las fiestas de fin de año

ANSES confirmó el adelantamiento del pago del aguinaldo a jubilados y pensionados

Es oficial. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que se adelantó el pago del aguinaldo a jubilados y pensionados.

Esta importante suma extra de ANSES se abona en diciembre y corresponde al 50% del mejor de los haberes cobrados en los últimos seis meses del año.

La mala noticia de ANSES sobre el pago del aguinaldo

Según lo comunicado por ANSES, los jubilados tienen una mala noticia respecto al pago del aguinaldo y es que para este, no se toma en cuenta el bono que cobran todos los meses aquellos jubilados que ganan la mínima.

De hecho, el mismo decreto que lo confirma mes a mes, señala de que este bono, que es de $70.000, es para que no se pierda poder adquisitivo, pero que se trata de un monto no remunerativo que no debe ser tenido en cuenta para el cálculo del aguinaldo.

Es oficial el adelanto del pago de aguinaldo de ANSES a jubilados y pensionados

A diferencia de los anteriores meses, ANSES decidió modificar el esquema del pago a jubilados y pensionados con el fin de que todos cobren antes de las fiestas de fin de año. En ese sentido, se aclaró que los haberes, aguinaldo y bono se van a abonar todos en la misma fecha. Este es el cronograma de pago para diciembre:

Jubilados y pensionados de ANSES que cobran el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 3: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 4: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 5: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 8: 16 de diciembre
  • DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilados que cobran de ANSES haberes superiores al mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

