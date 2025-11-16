ANSES: quiénes cobran esta semana del 17 al 20 de noviembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continuará en la tercera semana del mes con los principales depósitos del calendario de pagos de noviembre de 2025 donde se destaca el cobro de los jubilados y pensionados. ¿Quiénes cobran del lunes 17 al jueves 20?
ANSES seguirá pagándoles a los jubilados y pensionados con un aumento de 2,08%, producto de la inflación de septiembre. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima, junto con el bono de 70 mil pesos, recibirán $403.085,39. También empezarán a cobrar aquellos adultos mayores que superan un haber mínimo.
Además, continúan los pagos de las distintas asignaciones (también con aumento) de los beneficiarios de Asignación Familiar por Hijo (SUAF), Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Por Embarazo (AUE), entre otros.
Quiénes cobran esta semana del 17 al 20 de noviembre según ANSES
Según el calendario de pagos de noviembre de 2025, publicado en la página de ANSES, los que cobran esta semana son los beneficiarios de las jubilaciones, pensiones y asignaciones. Estos reciben un aumento de 2,08%, incremento tomado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás -septiembre-.
También cobran la Asignación Familiar por Hijo (SUAF), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Por Embarazo (AUE), Asignación por Prenatal, Asignación por Maternidad, Pensiones No Contributivas y Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.
ANSES siempre recuerda que si bien los titulares no tienen que solicitar turno previo para cobrar los beneficios, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en las fechas que corresponden según la terminación del DNI.
ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025 para esta semana
Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 6: a partir del día 18 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de noviembre de 2025
Fechas de pago de jubilaciones y pensiones que sí superan el haber mínimo
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 20 de noviembre de 2025
Fechas de pago de la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) y Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 6: a partir del día 18 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 9: a partir del día 20 de noviembre de 2025
Fechas de pago de Asignación Por Embarazo
- Documentos terminados en 5: a partir del día 17 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 6: a partir del día 18 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 7: a partir del día 19 de noviembre de 2025
- Documentos terminados en 8: a partir del día 20 de noviembre de 2025
Fechas de pago de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento
- Todos los documentos Primera Quincena: a partir del día 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025
Fechas de pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: a partir del día 10 de noviembre al 10 de diciembre de 2025
Fechas de pago del Desempleo Plan 1
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del día 20 de noviembre de 2025