ANSES y un anuncio clave sobre el aguinaldo a jubilados tras el aumento

De acuerdo a la información, ANSES adelantará el calendario de pago de los jubilados, agrupando el pago en dos terminaciones de DNI por día, iniciando el 9 de diciembre. Hay que tener en cuenta que se espera que el organismo nacional y el gobierno de Milei pague bono, mensualidad y aguinaldo en la misma fecha.

Las fechas elegidas por ANSES para el pago de aguinaldo, haberes y bono para jubilados son las siguientes:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

anses, jubilados (2) Solo jubilados y pensionados de ANSES cobran el aguinaldo.

Jubilados con haberes superiores al mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre

ANSES definió el monto del aguinaldo para jubilados: aclaración clave antes del pago

El INDEC oficializó el nuevo porcentaje de inflación, correspondiente al mes de octubre del gobierno de Javier Milei, y esto es clave para ANSES, que ya conoce el aumento que dará a jubilados, pensionados y asignaciones sociales durante diciembre.

De acuerdo a la información oficial, la inflación fue del 2.3%, por lo que ANSES replicará este porcentaje como incremento en los haberes de diciembre. De esta manera, se conoció que lo que cobrarán los jubilados el último mes del año será $340.746,35. A esto hay que sumarle el bono de 70 mil pesos, exclusivamente para los adultos mayores que cobran la mínima.

Con este aumento, también se definió el monto que se pagará como aguinaldo a los jubilados, el cual es el 50% del haber más alto cobrado hasta el momento.

jubilados, anses ANSES pagará el aguinaldo con haberes y bono de jubilados.

ANSES pagará entre el aguinaldo, haberes y bono, un mínimo que pasa los 500 mil pesos en el mes de diciembre a los jubilados. El aguinaldo será de al menos $170.440, ya que varía de acuerdo a la mensualidad de cada beneficiario.

La aclaración hecha por ANSES en la previa del pago del aguinaldo, es que el bono de 70 mil pesos no será contemplado a la hora de hacer el cálculo de este importante refuerzo para jubilados.