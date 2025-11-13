ANSES y un anuncio clave sobre el aguinaldo a jubilados tras el aumento

ANSES brindó la noticia más importante y esperada por los jubilados, de cara al mes de diciembre, y es que se confirmó el nuevo aumento que reciben. Si bien el incremento es la última novedad, los focos se lo lleva lo que esto implica: se dio a conocer el monto que se acreditará como aguinaldo.
Durante la tarde del miércoles se dio a conocer el nuevo porcentaje de inflación que otorgará ANSES a las mensualidades de cada una de las prestaciones sociales en diciembre, superando al incremento de noviembre. A partir de ello, se anunció el monto oficial que recibirán los jubilados como haberes, pero también se confirmó el aguinaldo.
ANSES define las fechas de aguinaldo para jubilados en diciembre
El calendario de pago de haberes de diciembre ya es conocida por los jubilados y pensionados exclusivamente, y es que ANSES comparte esta información a inicios de año, cuando el gobierno nacional define justamente las fechas estimativas.
De acuerdo a la información, ANSES adelantará el calendario de pago de los jubilados, agrupando el pago en dos terminaciones de DNI por día, iniciando el 9 de diciembre. Hay que tener en cuenta que se espera que el organismo nacional y el gobierno de Milei pague bono, mensualidad y aguinaldo en la misma fecha.
Las fechas elegidas por ANSES para el pago de aguinaldo, haberes y bono para jubilados son las siguientes:
Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilados con haberes superiores al mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
ANSES definió el monto del aguinaldo para jubilados: aclaración clave antes del pago
El INDEC oficializó el nuevo porcentaje de inflación, correspondiente al mes de octubre del gobierno de Javier Milei, y esto es clave para ANSES, que ya conoce el aumento que dará a jubilados, pensionados y asignaciones sociales durante diciembre.
De acuerdo a la información oficial, la inflación fue del 2.3%, por lo que ANSES replicará este porcentaje como incremento en los haberes de diciembre. De esta manera, se conoció que lo que cobrarán los jubilados el último mes del año será $340.746,35. A esto hay que sumarle el bono de 70 mil pesos, exclusivamente para los adultos mayores que cobran la mínima.
Con este aumento, también se definió el monto que se pagará como aguinaldo a los jubilados, el cual es el 50% del haber más alto cobrado hasta el momento.
ANSES pagará entre el aguinaldo, haberes y bono, un mínimo que pasa los 500 mil pesos en el mes de diciembre a los jubilados. El aguinaldo será de al menos $170.440, ya que varía de acuerdo a la mensualidad de cada beneficiario.
La aclaración hecha por ANSES en la previa del pago del aguinaldo, es que el bono de 70 mil pesos no será contemplado a la hora de hacer el cálculo de este importante refuerzo para jubilados.