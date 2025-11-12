Es oficial: ANSES adelantó el pago del aguinaldo a jubilados y cambian las fechas

Hasta el momento no hay un anuncio oficial que adelante el aumento que recibirán los beneficiarios de ANSES durante el mes de diciembre. Lo que sí se sabe es que, en caso de jubilados y pensionados, se cobrará un bono extra de 70 mil pesos y un refuerzo, conocido como aguinaldo, que representa el 50% del haber más alto cobrado hasta el momento.

Hay que recordar que durante el mes de noviembre, los beneficiarios de ANSES vienen de cobrar uno de los aumentos más altos desde julio a esta parte, superando la barrera del 2%. El incremento de diciembre se conocerá antes del 15 de este mes, informado por el INDEC.

Hasta el momento, la jubilación mínima de ANSES ronda los 330 mil pesos, y se espera que en diciembre alcance a los 340 mil pesos. A eso debe sumarse los 70 mil pesos del bono.

Entre este monto, además de un aguinaldo (que se calcula basándonos en el de noviembre hasta la actualización), lo mínimo a cobrar por los jubilados de ANSES rondará cerca de los 550 mil pesos.

ANSES, cambios en los pagos de jubilados y adelanto de aguinaldo: cuándo cobran en diciembre

Como ha ocurrido en octubre y en el noviembre que transcurre, el calendario de pago de diciembre de ANSES también sufrirá ciertos cambios, aunque en esta ocasión es exclusivo para los jubilados del organismo.

ANSES no solo ha decidido adelantar el calendario de pago de los haberes de los jubilados, sino que cambia una metodología clásica en la acreditación de la mensualidad. A diferencia de pagar por terminación de DNI por día, agrupará a dos números de DNI, comenzando el 9 de diciembre. Esto acelera el pago de bono, mensualidad y aguinaldo.

Las fechas elegidas por ANSES para el pago de aguinaldo, haberes y bono para jubilados son las siguientes:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

