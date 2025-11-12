ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en diciembre tras conocerse el índice de inflación

El Decreto de Javier Milei 274/2024 establece que los jubilados y pensionados recibirán incrementos todos los meses, cuyo porcentaje se definirá según el último índice de inflación que se haya informado oficialmente. La medida tiene como objetivo que este sector de la población no pierda poder adquisitivo frente a la suba de precios.

¿Cuánto cobrarán los jubilados en diciembre?

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reveló que la inflación de octubre 2025 fue de 2,3%. En tanto, la variación interanual se ubica en 31,3%. Por lo tanto, los jubilados y pensionados del sistema ANSES cobrarán los siguientes montos durante diciembre: