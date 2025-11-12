ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en diciembre tras conocerse el índice de inflación

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) ya dio a conocer cuánto aumentarán las jubilaciones y pensiones durante diciembre. De acuerdo con la fórmula de movilidad, tras el informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) respecto al índice de inflación del 2,3% que corresponde octubre, se pueden calcular los montos de los haberes previsionales.
El Decreto de Javier Milei 274/2024 establece que los jubilados y pensionados recibirán incrementos todos los meses, cuyo porcentaje se definirá según el último índice de inflación que se haya informado oficialmente. La medida tiene como objetivo que este sector de la población no pierda poder adquisitivo frente a la suba de precios.
¿Cuánto cobrarán los jubilados en diciembre?
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) reveló que la inflación de octubre 2025 fue de 2,3%. En tanto, la variación interanual se ubica en 31,3%. Por lo tanto, los jubilados y pensionados del sistema ANSES cobrarán los siguientes montos durante diciembre:
- Jubilación Mínima: $340.826,90
- Jubilación Máxima: $2.293.160,10
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $272.624,77
- Pensión No Contributiva: $311.653,76
Además se confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados con el haber mínimo, del cual quedan excluidos los que cobren más de $410.826,90. Y, como sucede cada mes, los que cobren más del mínimo, recibirán un proporcional para llegar al tope, por lo que las jubilaciones en diciembre, teniendo en cuenta el bono quedarán en las siguientes cifras:
- Jubilación Mínima: $410.826,90
- Jubilación Máxima: $2.363.160,10
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $342.624,77
- Pensión No Contributiva: $381.653,76
Adelantan el pago de aguinaldo a jubilados
Para diciembre, ANSES prepara un pago muy especial para jubilados, no solo por el aguinaldo, haberes y bono extra, sino también por los cambios que ya se proyectan para el último mes del año. El organismo nacional determinó adelantar la acreditación de haberes de los adultos mayores, comenzando el 9 de diciembre.