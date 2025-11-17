ANSES: esta es la nueva jubilación mínima para diciembre

Teniendo en cuenta que se acredita el aguinaldo en diciembre, ANSES tomó la decisión de agrupar a los beneficiarios que cobrarán este importante monto, que representa la mitad del haber más alto cobrado hasta el momento.

Los jubilados no cobrarán de manera individual por terminación de DNI, sino que lo harán cada 2 números, iniciando el día 9 de diciembre con aquellos terminados en 0.

Hay que saber que ANSES pagará los haberes, el nuevo bono y el aguinaldo a jubilados en las mismas fechas.

Las fechas elegidas por ANSES, para el pago a quienes cobran la jubilación mínima, serán las siguientes:

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

ANSES confirmó el nuevo aumento para diciembre: esta será la jubilación mínima

Una gran noticia llega para jubilados, pensionados y asignaciones sociales de cara al mes de diciembre en lo que respecta a los aumentos de su mensualidad, y es que ANSES pagará el incremento más alto de los últimos 6 meses. Esta información surge a partir de la oficialización del porcentaje de inflación del gobierno de Javier Milei, emitido por el INDEC.

De acuerdo a la información emitida, el aumento que otorgará ANSES en las mensualidades de diciembre será el 2,34%. Esto impactará de la misma manera para todas las prestaciones sociales que rige.

Gracias a este aumento, la jubilación mínima vuelve a ascender, y supera la barrera de los 340 mil pesos. Sumado al bono de 70 mil pesos y al aguinaldo, este grupo cobrará un mínimo de 500 mil pesos en diciembre.