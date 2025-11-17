ANSES: esta es la nueva jubilación mínima para diciembre

ANSES continúa pagando los haberes correspondientes al mes de noviembre, pero comienza a revelar información clave para lo que será diciembre. Quienes reciben la jubilación mínima son los protagonistas de esta nueva novedad, y es que tras la confirmación del aumento para el último mes del año, se conoció el monto a cobrar de la mano del bono anunciado por el gobierno de Javier Milei.
En los últimos días ANSES conoció que durante el mes de diciembre otorgará el aumento más alto de los últimos 6 meses a jubilados. Desde el organismo nacional revelaron que, en el último mes del año, los que cobran la jubilación mínima superarán la mensualidad de 500 mil pesos entre el nuevo incremento, bono extra y el tan ansiado aguinaldo.
ANSES: cambios en la fecha de pago de jubilados
Por tercer mes consecutivo, los jubilados de ANSES sufrirán cambios en el calendario de pago que regirá la acreditación de sus haberes, en este caso del último mes del año. En esta ocasión se da por una medida tomada por el organismo, atado al pago del aguinaldo y a los feriados de fin de año.
Teniendo en cuenta que se acredita el aguinaldo en diciembre, ANSES tomó la decisión de agrupar a los beneficiarios que cobrarán este importante monto, que representa la mitad del haber más alto cobrado hasta el momento.
Los jubilados no cobrarán de manera individual por terminación de DNI, sino que lo harán cada 2 números, iniciando el día 9 de diciembre con aquellos terminados en 0.
Hay que saber que ANSES pagará los haberes, el nuevo bono y el aguinaldo a jubilados en las mismas fechas.
Las fechas elegidas por ANSES, para el pago a quienes cobran la jubilación mínima, serán las siguientes:
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1: 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
ANSES confirmó el nuevo aumento para diciembre: esta será la jubilación mínima
Una gran noticia llega para jubilados, pensionados y asignaciones sociales de cara al mes de diciembre en lo que respecta a los aumentos de su mensualidad, y es que ANSES pagará el incremento más alto de los últimos 6 meses. Esta información surge a partir de la oficialización del porcentaje de inflación del gobierno de Javier Milei, emitido por el INDEC.
De acuerdo a la información emitida, el aumento que otorgará ANSES en las mensualidades de diciembre será el 2,34%. Esto impactará de la misma manera para todas las prestaciones sociales que rige.
Gracias a este aumento, la jubilación mínima vuelve a ascender, y supera la barrera de los 340 mil pesos. Sumado al bono de 70 mil pesos y al aguinaldo, este grupo cobrará un mínimo de 500 mil pesos en diciembre.