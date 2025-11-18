Cuáles son los riesgos de instalar Magis Tv y Xuper TV en tu televisor o computadora

Xuper TV, antes Magis TV, es ahora mismo una de las aplicaciones más instaladas por los usuarios tanto en televisores como en computadoras. Esto se debe a que es una gran opción para disfrutar de contenidos televisivos sin poner un peso de tu bolsillo.
Sin embargo, los expertos en ciberseguridad no recomiendan su instalación, ya que la misma puede conllevar una serie de riesgos que muchos no tienen en cuenta.
Los riesgos de instalar aplicaciones como Magis TV y Xuper TV en tu celular
Si bien el acceso a estas aplicaciones puede parecer atractivo, lo cierto es que cada persona que lo adquiere se expone a riesgos que van desde brechas en la privacidad hasta una posible exposición a ciberataques.
Durante su instalación, estas aplicaciones solicitan permisos invasivos y excesivos. Todos estos, se encuentran por encima de los requeridos por plataformas legales.
De aceptar estos permisos, el consumidor de Xuper TV, antes Magis TV, acepta el acceso a información privada de otras aplicaciones en el televisor o la computadora,
Así, los atacantes pueden obtener datos confidenciales y robar información de cuentas vinculadas. Los mayores peligros se dan porque estas aplicaciones se distribuyen a través de páginas no oficiales o redes sociales, donde los archivos están infectados con malware.
Más allá de los problemas de seguridad, el uso de estas plataformas puede ir acompañado de un bajo nivel de actualizaciones y soporte técnico. Por esto, los televisores y computadoras pueden ser bloqueados y quedar inutilizables.
Ante estos riesgos, expertos recomiendan optar por servicios legales que no exigen información sensible ni exponen al usuario a amenazas digitales. Plataformas como YouTube, Pluto TV y Vix se posicionan como las mejores.
La popularidad de estas aplicaciones
La popularidad de aplicaciones como Magis TV se debe principalmente a que ofrecen acceso gratuito o a muy bajo costo a una amplia gama de contenido premium, incluyendo películas, series y canales de televisión de pago, sin requerir las costosas suscripciones mensuales de las plataformas legales.
Como puedes ver, la disponibilidad de este tipo de aplicaciones puede representar un riesgo para tu seguridad y para el dispositivo donde lo instales, por lo que será mejor que pienses dos veces antes de hacerlo.