Cuáles son los riesgos de instalar Magis Tv y Xuper TV en tu televisor o computadora

Durante su instalación, estas aplicaciones solicitan permisos invasivos y excesivos. Todos estos, se encuentran por encima de los requeridos por plataformas legales.

De aceptar estos permisos, el consumidor de Xuper TV, antes Magis TV, acepta el acceso a información privada de otras aplicaciones en el televisor o la computadora,

Así, los atacantes pueden obtener datos confidenciales y robar información de cuentas vinculadas. Los mayores peligros se dan porque estas aplicaciones se distribuyen a través de páginas no oficiales o redes sociales, donde los archivos están infectados con malware.

magis tv, television, aplicacion

Más allá de los problemas de seguridad, el uso de estas plataformas puede ir acompañado de un bajo nivel de actualizaciones y soporte técnico. Por esto, los televisores y computadoras pueden ser bloqueados y quedar inutilizables.

Ante estos riesgos, expertos recomiendan optar por servicios legales que no exigen información sensible ni exponen al usuario a amenazas digitales. Plataformas como YouTube, Pluto TV y Vix se posicionan como las mejores.

La popularidad de estas aplicaciones

La popularidad de aplicaciones como Magis TV se debe principalmente a que ofrecen acceso gratuito o a muy bajo costo a una amplia gama de contenido premium, incluyendo películas, series y canales de televisión de pago, sin requerir las costosas suscripciones mensuales de las plataformas legales.

Como puedes ver, la disponibilidad de este tipo de aplicaciones puede representar un riesgo para tu seguridad y para el dispositivo donde lo instales, por lo que será mejor que pienses dos veces antes de hacerlo.