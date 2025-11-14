Cuál es la diferencia entre Magis TV y Xuper TV y cómo descargarlas para ver contenidos gratis

Ambas plataformas ofrecen contenido audiovisual (películas, series, canales de TV) sin los permisos ni licencias correspondientes, operando fuera de la legalidad.

Estas aplicaciones son consideradas aplicaciones de IPTV (televisión por protocolo de internet) piratas, que retransmiten contenido protegido por derechos de autor. Algunas reseñas de usuarios señalan que la interfaz de Xuper TV es más renovada, con mejor adaptación a TV Box o Android TV, y mejoras en compatibilidad o rendimiento frente a Magis.

aplicacion, magis tv Magis TV fue cerrada, y en su lugar surgió otra aplicación.

Aunque no sean exactamente la misma entidad jurídica, o al menos no oficialmente documentada como tal, operan bajo el mismo modelo y comparten los mismos riesgos en caso de ser instaladas.

Paso a paso: cómo instalar Xuper TV para ver televisión gratis

Habilitar la instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos.

Descargar una aplicación intermediaria. (si usas Smart TV/TV Box)

Descargar el archivo APK de Xuper TV.

Instalar el archivo APK.

Abrir y configurar la aplicación.

Debes saber que, más allá del beneficio de tener el servicio de televisión gratis, esta aplicación conlleva riesgos significativos para la seguridad de tu dispositivo y tu privacidad, ya que es ilegal.