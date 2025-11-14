Cuál es la diferencia entre Magis TV y Xuper TV y cómo descargarlas para ver contenidos gratis

Ante los costosos servicios de televisación, comienzan a ser cada vez más famosos los nombres Magis TV y Xuper TV, definidas como aplicaciones que posibilitan el hecho de ver contenidos televisivos totalmente gratis. Sobre estas muchas personas no entienden cuáles son sus principales diferencias.
Estas plataformas comparten algo en común desde el vamos: dar la posibilidad de tener el servicio de televisión y streaming completamente gratis, esquivando los costosos servicios.
Cuáles son las diferencias entre Magis TV y Xuper TV
La principal diferencia es que Xuper TV es el nuevo nombre o sucesor de Magis TV. Magis TV, una popular aplicación para ver contenido de streaming de forma gratuita (pero ilegal), desapareció o fue bloqueada, y Xuper TV surgió como su reemplazo.
Ambas plataformas ofrecen contenido audiovisual (películas, series, canales de TV) sin los permisos ni licencias correspondientes, operando fuera de la legalidad.
Estas aplicaciones son consideradas aplicaciones de IPTV (televisión por protocolo de internet) piratas, que retransmiten contenido protegido por derechos de autor. Algunas reseñas de usuarios señalan que la interfaz de Xuper TV es más renovada, con mejor adaptación a TV Box o Android TV, y mejoras en compatibilidad o rendimiento frente a Magis.
Aunque no sean exactamente la misma entidad jurídica, o al menos no oficialmente documentada como tal, operan bajo el mismo modelo y comparten los mismos riesgos en caso de ser instaladas.
Paso a paso: cómo instalar Xuper TV para ver televisión gratis
- Habilitar la instalación de aplicaciones de orígenes desconocidos.
- Descargar una aplicación intermediaria. (si usas Smart TV/TV Box)
- Descargar el archivo APK de Xuper TV.
- Instalar el archivo APK.
- Abrir y configurar la aplicación.
Debes saber que, más allá del beneficio de tener el servicio de televisión gratis, esta aplicación conlleva riesgos significativos para la seguridad de tu dispositivo y tu privacidad, ya que es ilegal.