Cuánto cuesta obtener el Certificado Único de Discapacidad en Argentina

Discapacidad Tramitar el CUD en Argentina no tiene ningún costo.

Incluso ante la aparición de supuestos "gestores" que ofrecen agilizar el turno a cambio de honorarios, las autoridades sanitarias y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) advierten que el trámite es personal y que la intervención de terceros no garantiza ni acelera el dictamen de la Junta.

Si bien el trámite en si no tiene costo, existen ciertos gastos derivados que el solicitante debe afrontar y que son ajenos a la administración del CUD:

Consultas médicas particulares: Si la persona no posee obra social o utiliza el sistema privado, los honorarios por la elaboración del certificado médico obligatorio (que debe detallar diagnóstico y estado funcional) corren por cuenta del paciente.

Estudios complementarios: La realización de estudios de alta complejidad (resonancias, estudios genéticos o informes específicos) necesarios para que la Junta tome una decisión puede tener costos asociados si no son cubiertos por la seguridad social.

Los traslados hacia los centros de salud (ya sea en transporte público, taxi, vehículo particular) para recolectar firmas o hacia la sede de la Junta Evaluadora para la entrevista presencial.

Discapacidad El trámite para obtener el CUD no tiene costo, pero es posible que algunos estudios o turnos médicos requieran de un pago.

Si alguna persona o institución solicita un pago para "facilitar" el CUD, se debe realizar la denuncia correspondiente ante los organismos de defensa del consumidor o directamente en la sede de salud local, ya que se trata de un acto ilegal.

En definitiva, en este 2026, el CUD se mantiene como una herramienta de justicia social cuyo único "precio" es el tiempo dedicado a reunir la evidencia médica necesaria para validar un derecho que es, por ley, universal y gratuito.