Una de las dudas más recurrentes entre las personas con discapacidad que necesitan acceder a los derechos de salud y protección social es el costo económico de diversos trámites.
Cuánto cuesta obtener el Certificado Único de Discapacidad en Argentina
Muchas personas no realizan el trámite para obtener el Certificado Único de Discapacidad porque creen que hay que pagar mucho dinero
En lo que respecta al Certificado Único de Discapacidad (CUD), la normativa vigente en 2026 es muy certera: el trámite es absolutamente gratuito en todas sus etapas.
¿De verdad el trámite del CUD es Argentina es GRATUITO?
Desde la solicitud del turno hasta la entrevista con la Junta Evaluadora y la posterior entrega del certificado (ya sea en formato físico o digital a través de la app Mi Argentina), el proceso no tiene aranceles, es decir que es GRATUITO. La Ley Nacional N° 22.431 y sus actualizaciones refuerzan que la certificación de la discapacidad es un servicio público que debe garantizarse sin barreras económicas.
Incluso ante la aparición de supuestos "gestores" que ofrecen agilizar el turno a cambio de honorarios, las autoridades sanitarias y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) advierten que el trámite es personal y que la intervención de terceros no garantiza ni acelera el dictamen de la Junta.
Si bien el trámite en si no tiene costo, existen ciertos gastos derivados que el solicitante debe afrontar y que son ajenos a la administración del CUD:
- Consultas médicas particulares: Si la persona no posee obra social o utiliza el sistema privado, los honorarios por la elaboración del certificado médico obligatorio (que debe detallar diagnóstico y estado funcional) corren por cuenta del paciente.
- Estudios complementarios: La realización de estudios de alta complejidad (resonancias, estudios genéticos o informes específicos) necesarios para que la Junta tome una decisión puede tener costos asociados si no son cubiertos por la seguridad social.
- Los traslados hacia los centros de salud (ya sea en transporte público, taxi, vehículo particular) para recolectar firmas o hacia la sede de la Junta Evaluadora para la entrevista presencial.
Si alguna persona o institución solicita un pago para "facilitar" el CUD, se debe realizar la denuncia correspondiente ante los organismos de defensa del consumidor o directamente en la sede de salud local, ya que se trata de un acto ilegal.
En definitiva, en este 2026, el CUD se mantiene como una herramienta de justicia social cuyo único "precio" es el tiempo dedicado a reunir la evidencia médica necesaria para validar un derecho que es, por ley, universal y gratuito.