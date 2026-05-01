Alemania comprará 2 millones de toneladas de gas a Argentina por primera vez: la histórica exportación iniciará en 2027

El convenio fue suscrito entre la empresa estatal alemana Securing Energy for Europe y el consorcio Southern Energy S.A., integrado por compañías de Argentina como YPF, Pan American Energy y Pampa Energía. El acuerdo prevé el suministro de 2 millones de toneladas anuales de GNL durante ocho años, con un volumen estimado de hasta 9 millones de metros cúbicos diarios. Según proyecciones difundidas por Deutsche Welle, el contrato con Alemania podría generar ingresos superiores a los 7.000 millones de dólares, dependiendo de la evolución de los precios globales.

La base de esta exportación será Vaca Muerta, una de las mayores reservas de gas no convencional del mundo, ubicada en la provincia de Neuquén. El plan de Argentina contempla la construcción de un gasoducto de unos 500 kilómetros hasta la costa de Río Negro, donde operarán unidades flotantes de licuefacción con capacidad inicial de producción de 6 millones de toneladas anuales. Este esquema permitirá transformar el gas en GNL y transportarlo por vía marítima hacia Europa, abriendo una nueva etapa para la infraestructura energética argentina.

Alemania- Argentina (1)

¿Por qué este acuerdo es vital para la Argentina?

La importancia del acuerdo trasciende lo bilateral. Para Alemania, representa un paso clave en su estrategia de reducir la dependencia del gas ruso, especialmente tras la interrupción de suministros vinculada al conflicto en Europa del Este. Para Argentina, en tanto, implica la posibilidad de consolidarse como proveedor global en un mercado altamente competitivo, sumando exportaciones más allá de los tradicionales envíos por gasoducto a países vecinos como Chile o Brasil.

A nivel internacional, el acuerdo confirma una tendencia creciente. La búsqueda de nuevos polos energéticos en el hemisferio sur. En ese escenario, Argentina aparece como un actor emergente, capaz de atraer inversiones y generar divisas a partir de sus recursos naturales. Sin embargo, el desafío será sostener la infraestructura, garantizar estabilidad regulatoria y cumplir con los plazos de ejecución.

El inicio de las exportaciones en 2027 marcará un punto de inflexión. Si el proyecto avanza según lo previsto, no solo redefinirá el perfil exportador argentino, sino que también consolidará un nuevo vínculo energético entre América del Sur y Europa en un momento clave para la seguridad global.