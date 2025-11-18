Al transitar por cualquier ruta de nuestro país y observar las torres eléctricas, podemos visualizar las esferas rojas o naranjas que están colgadas de los cables de alta tensión. Las mismas cumplen una función primordial, aunque pocos conocen su significado.
Pocos lo saben: qué son y para qué sirven las esferas rojas colgadas en los cables de alta tensión
En contrario a la creencia popular, estas esferas rojas no tienen funciones vinculadas a la electricidad. Descubrí para qué sirven
¿Para qué sirven las esferas rojas colgadas de los cables de alta tensión?
Al observar las líneas aéreas de alta tensión, es común notar esferas de un color intenso, generalmente naranja o rojo, colgando de los cables más altos. Contrario a la creencia popular que las asocia a funciones eléctricas o sensores, el propósito de estas bolas, cuyo nombre técnico es balizas de señalización visual esféricas, es simple y vital: salvar vidas.
Las esferas rojas que están colgadas de los cables de alta tensión no tienen ninguna relación con la gestión o la circulación de la electricidad. En concreto, el significado detrás de esta señalización radica en la seguridad aeronáutica. Los cables de alta tensión, debido a su delgadez y a la altura a la que se encuentran, pueden volverse prácticamente invisibles, especialmente en condiciones de baja visibilidad como el atardecer, el amanecer, o contra fondos uniformes de cielo o terreno.
La invisibilidad de estos tendidos eléctricos representa un riesgo para aeronaves que vuelan a baja altura, como helicópteros, aviones ligeros, avionetas de fumigación o servicios de emergencia. En consecuencia, al ser de un color fuerte como el rojo o el naranja y tener un gran tamaño, actúan como una advertencia para los pilotos.
Tanto la instalación como las características de estas balizas están reguladas por normativas de aviación civil a nivel global, siguiendo el lineamiento de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Entre las características esenciales de estas esferas rojas se destaca su diámetro que suele ser de entre 60 y 90 centímetros. Las mismas están fabricadas con materiales ligeros y resistentes, como poliéster reforzado con fibra de vidrio. Además, la distancia entre cada baliza redonda normalmente no excede los 60 metros y se reduce en zonas catalogadas como críticas, como las inmediaciones de pistas de aterrizaje.
Por otro lado, además de su significado primordial vinculado a la protección de la vida de las personas, las esferas rojas también protegen a las aves para evitar que impacten con los cables de alta tensión.