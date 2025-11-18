Pocos lo saben: qué son y para qué sirven las esferas rojas colgadas en los cables de alta tensión

esfera roja Descubrí para qué sirven las esferas rojas colgadas en los cables de alta tensión.

La invisibilidad de estos tendidos eléctricos representa un riesgo para aeronaves que vuelan a baja altura, como helicópteros, aviones ligeros, avionetas de fumigación o servicios de emergencia. En consecuencia, al ser de un color fuerte como el rojo o el naranja y tener un gran tamaño, actúan como una advertencia para los pilotos.

Tanto la instalación como las características de estas balizas están reguladas por normativas de aviación civil a nivel global, siguiendo el lineamiento de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Entre las características esenciales de estas esferas rojas se destaca su diámetro que suele ser de entre 60 y 90 centímetros. Las mismas están fabricadas con materiales ligeros y resistentes, como poliéster reforzado con fibra de vidrio. Además, la distancia entre cada baliza redonda normalmente no excede los 60 metros y se reduce en zonas catalogadas como críticas, como las inmediaciones de pistas de aterrizaje.

Por otro lado, además de su significado primordial vinculado a la protección de la vida de las personas, las esferas rojas también protegen a las aves para evitar que impacten con los cables de alta tensión.