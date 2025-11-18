Inicio Ovación Fútbol Sebastián Villa
Sebastián Villa: del semestre soñado en Independiente Rivadavia al esperado llamado

Otra actuación de Sebastián Villa para ponerle moño a un gran torneo. De yapa, el premio que el colombiano tanto esperó.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Sebastián Villa y un 2025 soñado.

Sebastián Villa encara y encara. Va por adentro, por afuera, es una verdadera pesadilla para la defensa indefensa de Defensa, permitido el juego de palabras. El colombiano regaló otra muestra de su fútbol para coronar un semestre que lo devolvió al centro de la vidriera, título incluido.

"Vengo a Independiente Rivadavia para resurgir como el Ave Fénix", fue el deseo, en voz alta, del delantero, y vaya que lo hizo. Tuvo un buen primer semestre y para la segunda mitad del año su nivel terminó de explotar. Pleno para Alfredo Berti en hacerlo capitán, dándole un lugar preponderante en el equipo más allá de su nivel conocido por todos.

vila villa 4
Sebastián Villa besa la Copa Argentina con los colores de Colombia. Su citación es inminente.

Sus números personales fueron más que importantes: jugó 15 de los 16 encuentros del Clausura (solo faltó ante Aldosivi) más los 6 que sumó por Copa Argentina. Un dato no menor a tener en cuenta: jugó todos los minutos de todos los encuentros que estuvo adentro de la cancha.

Sebastián Villa tuvo un regular nivel en el torneo local y uno preponderante en la Copa Argentina, con cuatro asistencias, un gol a Platense y la cabeza fría y el corazón caliente para definir las dos series más picantes en la tanda de penales con la quinta ejecución (River en semis y Argentinos en la gran final).

Con contrato vigente, retenerlo será casi una odisea. Cada mercado de pases, los gigantes de Sudamérica rodearon la manzana, algo que volverá a ocurrir en el inminente mercado de pases. Sin apuro, la Comisión Directiva analizará lo más conveniente para ambas partes, a la espera de las ofertas.

El llamado esperado de Sebastián Villa

El nivel tan alto que tuvo el colombiano lo llevó a estar otra vez en el radar de la Selección de Colombia. Tal como informó Chipi Ríos en Ovación TV, el cuerpo técnico cafetero ya se puso en contacto con el jugador y la convocatoria es inminente. Hasta el momento, el delantero suma 4 presencias en la mayor, siendo su última citación en 2019.

