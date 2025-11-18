Sebastián Villa: del semestre soñado en Independiente Rivadavia al esperado llamado

Sebastián Villa tuvo un regular nivel en el torneo local y uno preponderante en la Copa Argentina, con cuatro asistencias, un gol a Platense y la cabeza fría y el corazón caliente para definir las dos series más picantes en la tanda de penales con la quinta ejecución (River en semis y Argentinos en la gran final).

Con contrato vigente, retenerlo será casi una odisea. Cada mercado de pases, los gigantes de Sudamérica rodearon la manzana, algo que volverá a ocurrir en el inminente mercado de pases. Sin apuro, la Comisión Directiva analizará lo más conveniente para ambas partes, a la espera de las ofertas.

El llamado esperado de Sebastián Villa

El nivel tan alto que tuvo el colombiano lo llevó a estar otra vez en el radar de la Selección de Colombia. Tal como informó Chipi Ríos en Ovación TV, el cuerpo técnico cafetero ya se puso en contacto con el jugador y la convocatoria es inminente. Hasta el momento, el delantero suma 4 presencias en la mayor, siendo su última citación en 2019.