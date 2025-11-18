Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Netflix revoluciona al público con una serie picante de infidelidad y muy dramática

La serie llegó hace poco a la plataforma de Netflix, es de alto voltaje y los usuarios la eligieron entre todas las series y películas

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
El erotismo se conjuga a la perfección con la trama dramática en esta película de Netflix.

El erotismo se conjuga a la perfección con la trama dramática en esta película de Netflix.

El catálogo de Netflix sumó mucho prestigio cuando introdujo hace muy poco a su catálogo la serie colombiana La huésped. Es que esta producción dramática se ha convertido en una de las favoritas de los usuarios y el ranking de producciones la posicionan entre las más vistas de ese género.

El público de Netflix se encontrará con una historia inquietante, que se centra en una infidelidad y el intento de una pareja por reconstruirse. La llegada de una mujer a la vida de la pareja en crisis, desafía nuevamente los límites permitidos, con oscuros secretos y nuevas traiciones.

La crítica acompañó esta serie con buenas reseñas y basó su éxito en la composición de su elenco, integrado principalmente por Carmen Villalobos, Laura Londoño y Jason Day.

La película de drama psicológico, que cuenta con escenas subidas de tono y que te dejaron pensando, llegó al catálogo de Netflix a fines de septiembre de 2025, con un total de 20 episodios.

netflix-la-huesped-serie
La serie de Netflix cuenta con un elenco brillante, de &eacute;xito mundial.

La serie de Netflix cuenta con un elenco brillante, de éxito mundial.

Netflix: de qué trata la serie La huésped

La serie de Netflix sigue los pasos de Silvia (Laura Londoño), una mujer que atraviesa una crisis matrimonial e intenta salvarlo, a la vez que lucha con la adicción a las drogas que padece su hija. En ese contexto, llega Sonia (Carmen Villalobos) a la vida de Silvia, con quien mantiene algo más que una simple amistad. Pero lo que no sabes Silvia, que esta misteriosa mujer apareció con un plan de venganza.

netflix-la-huesped
Este drama psicol&oacute;gico de Netflix cuenta con escenas subidas de tono y muy dram&aacute;ticas.

Este drama psicológico de Netflix cuenta con escenas subidas de tono y muy dramáticas.

Reparto de La huésped, serie de Netflix

  • Carmen Villalobos (Sonia)
  • Laura Londoño (Silvia)
  • Jason Day (Lorenzo)
  • Margarita Muñoz
  • Andrés Suárez
  • Kami Zea
  • Alejandro Del Castillo
  • Miguel González

Tráiler de La huésped, serie de Netflix

Embed - La huésped | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie La huésped, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la serie La huésped se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la serie The guest se puede ver en Netflix.
  • España: la serie La huésped se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar