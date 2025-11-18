Netflix revoluciona al público con una serie picante de infidelidad y muy dramática

El catálogo de Netflix sumó mucho prestigio cuando introdujo hace muy poco a su catálogo la serie colombiana La huésped. Es que esta producción dramática se ha convertido en una de las favoritas de los usuarios y el ranking de producciones la posicionan entre las más vistas de ese género.
El público de Netflix se encontrará con una historia inquietante, que se centra en una infidelidad y el intento de una pareja por reconstruirse. La llegada de una mujer a la vida de la pareja en crisis, desafía nuevamente los límites permitidos, con oscuros secretos y nuevas traiciones.
La crítica acompañó esta serie con buenas reseñas y basó su éxito en la composición de su elenco, integrado principalmente por Carmen Villalobos, Laura Londoño y Jason Day.
La película de drama psicológico, que cuenta con escenas subidas de tono y que te dejaron pensando, llegó al catálogo de Netflix a fines de septiembre de 2025, con un total de 20 episodios.
Netflix: de qué trata la serie La huésped
La serie de Netflix sigue los pasos de Silvia (Laura Londoño), una mujer que atraviesa una crisis matrimonial e intenta salvarlo, a la vez que lucha con la adicción a las drogas que padece su hija. En ese contexto, llega Sonia (Carmen Villalobos) a la vida de Silvia, con quien mantiene algo más que una simple amistad. Pero lo que no sabes Silvia, que esta misteriosa mujer apareció con un plan de venganza.
Reparto de La huésped, serie de Netflix
- Carmen Villalobos (Sonia)
- Laura Londoño (Silvia)
- Jason Day (Lorenzo)
- Margarita Muñoz
- Andrés Suárez
- Kami Zea
- Alejandro Del Castillo
- Miguel González
Tráiler de La huésped, serie de Netflix
Dónde ver la serie La huésped, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La huésped se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The guest se puede ver en Netflix.
- España: la serie La huésped se puede ver en Netflix.