Netflix revoluciona al público con una serie picante de infidelidad y muy dramática

El público de Netflix se encontrará con una historia inquietante, que se centra en una infidelidad y el intento de una pareja por reconstruirse. La llegada de una mujer a la vida de la pareja en crisis, desafía nuevamente los límites permitidos, con oscuros secretos y nuevas traiciones.

La crítica acompañó esta serie con buenas reseñas y basó su éxito en la composición de su elenco, integrado principalmente por Carmen Villalobos, Laura Londoño y Jason Day.