Está en Netflix, tiene 8 capítulos y se basa en una de las novelas más famosas del mundo

Con un elenco muy destacado, teniendo a la única Dakota Fanning, la serie conquistó a los suscriptores desde el minuto uno, sumándole un detalle que pocas ofertas en Netflix tienen: está en blanco y negro. Su llegada al catálogo de series y películas fue un éxito absoluto, y además de obtener grandes críticas, llegó a ser una de las más vistas del género en la plataforma, con mucha diferencia.

Esta serie fue estrenada en el catálogo de series y películas de Netflix a nivel mundial en el 2021, y desde entonces es una de las ofertas psicológicas más elegidas de esta plataforma.

De qué trata Ripley, serie de Netflix

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta gran serie de 8 capítulos, basada en una novela, Ripley centra su historia en: "Un estafador se adentra en un mundo de riqueza y privilegio luego de aceptar un trabajo único en Italia. Pero para alcanzar la vida que desea, debe tejer una red de mentiras".

La serie ha creado un relato único dentro de Netflix, con una gran historia, efectos visuales atípicos y un ritmo intenso.

Reparto de Ripley, serie de Netflix

Andrew Scott

Dakota Fanning

Johnny Flynn

Eliot Summer

Margherita Buy

Maurizio Lombardi

Louis Hofmann

Vittorio Viviani

Bokeem Woodbine

