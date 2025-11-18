Está en Netflix, tiene 8 capítulos y se basa en una de las novelas más famosas del mundo

El catálogo de series y películas de Netflix se encuentra repleto de opciones para todos los gustos. Una serie ha logrado convertirse en una de las historias más atrapantes de la plataforma, con un relato basado en una novela de las más famosas a nivel mundial y que lo llevo a estar nominado a los Globos de Oro, estando compuesta por tan solo 8 capítulos: Ripley.
Estados Unidos continúa demostrando por qué es el país más poderoso en Netflix, y es que sus series y películas son un éxito absoluto, sin competencia, y así lo demuestran las reproducciones obtenidas por ellas. Esta serie es una de las ofertas psicológicas más atrapantes de los últimos años, con un elenco de primer nivel y una historia sin precedentes.
Los suscriptores de Netflix tienen cierta debilidad por aquellas ofertas que llegan al catálogo de series y películas, y están basadas en obras literarias, como ocurre en este caso con esta gran serie, inspirada en una exitosa y reconocida novela. Además, las historias que tienen un relato corto, conciso e intenso, suelen destacarse aún más: en este caso, tiene solo 8 capítulos que no superan los 50 minutos.
Con un elenco muy destacado, teniendo a la única Dakota Fanning, la serie conquistó a los suscriptores desde el minuto uno, sumándole un detalle que pocas ofertas en Netflix tienen: está en blanco y negro. Su llegada al catálogo de series y películas fue un éxito absoluto, y además de obtener grandes críticas, llegó a ser una de las más vistas del género en la plataforma, con mucha diferencia.
Esta serie fue estrenada en el catálogo de series y películas de Netflix a nivel mundial en el 2021, y desde entonces es una de las ofertas psicológicas más elegidas de esta plataforma.
De qué trata Ripley, serie de Netflix
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta gran serie de 8 capítulos, basada en una novela, Ripley centra su historia en: "Un estafador se adentra en un mundo de riqueza y privilegio luego de aceptar un trabajo único en Italia. Pero para alcanzar la vida que desea, debe tejer una red de mentiras".
La serie ha creado un relato único dentro de Netflix, con una gran historia, efectos visuales atípicos y un ritmo intenso.
Reparto de Ripley, serie de Netflix
- Andrew Scott
- Dakota Fanning
- Johnny Flynn
- Eliot Summer
- Margherita Buy
- Maurizio Lombardi
- Louis Hofmann
- Vittorio Viviani
- Bokeem Woodbine
Dónde ver la serie Ripley, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Ripley se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Ripley se puede ver en Netflix.
- España: la serie Ripley se puede ver en Netflix.