Hoy, el departamento abarca 1.000 kilómetros y un 22% de su pueblo qie habla guaraní cotidiano según relevamientos provinciales 2023.

Ubicado a 130 km al sureste de Posadas, Concepción de la Sierra se organiza en un trazado colonial: la Plaza 9 de Julio con la iglesia de 1920, calles de tierra colorada y 3.000 viviendas censadas. El clima subtropical húmedo ha creado un suelo ferralítico ideal para la yerba mate, con el 65% de la energía proveniente de biomasa de poda según datos provinciales 2024.

pueblo concepción de la sierra El pueblo tiene pocos habitantes pero es uno de los más antiguos de Misiones.

El hito agrícola es la Zona Productora Sur, con 6.500 hectáreas de yerba mate orgánica certificada, que representa el 12% de la producción provincial según el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) 2024. La Reserva Privada Yacutinga, a 30 kilómetros, protege la selva virgen con la mayor densidad de monos aulladores rojos de Misiones.

La educación agraria es clave en el pueblo, con la Escuela Agrotécnica que gradúa 100 alumnos por año en producción yerbatera sostenible, según el Ministerio de Educación misionero. La conservación involucra a 40 familias mbyá en manejo de reservas privadas.