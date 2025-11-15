Cómo es el pueblo que alberga Vaca Muerta y también cementerios indígenas

Hoy, el departamento abarca 10.000 kilómetros cuadrados de estepa árida, con un índice de envejecimiento bajo (7,5% de mayores de 60 años) y una media de edad de 27 años, reflejando una población joven impulsada por la industria vinculada a Vaca Muerta.

La economía local del pueblo gira en torno al 90% de las exportaciones de gas no convencional de Argentina, generando un PBI per cápita provincial de 20.000 dólares anuales según datos del Ministerio de Economía de Neuquén en 2024.Ubicado a 99 kilómetros al noroeste de Neuquén capital, Añelo consta de la avenida principal con el Monumento a los Petroleros, un pequeño centro cívico con murales mapuches y 6.000 viviendas particulares.

pueblo añelo 3 Los cementerios indígenas son una atracción en este pueblo.

El impacto de Vaca Muerta es monumental en el pueblo: descubierta en 2011, esta formación geológica ha posicionado a Añelo como el mayor productor de gas de Argentina, con exportaciones que alcanzaron 20 millones de metros cúbicos diarios en 2024.

En el aspecto turístico, la herencia cultural indígena persiste en el Museo de Sitio Ana María Bizet, un cementerio mapuche de 500 años con ajuares funerarios excavados en 2005, que revela prácticas chamánicas y herramientas de obsidiana. Cerca, el volcán Auca Mahuida es un sitio arqueológico con el mayor yacimiento de huevos de dinosaurios herbívoros del mundo —más de 300 huevos fósiles de 80 millones de años—, declarado Monumento Natural Provincial en 2010 en este pueblo.