Pinturas rupestres y lagunas altiplánicas, las virtudes de un pueblo poco conocido

El acceso a Las Lajas es directo: a 50 kilómetros al sur de Zapala por la Ruta Nacional 40, un trayecto de 45 minutos que cruza la estepa con avistajes de ñandúes y armadillos. Situado a 1.000 metros de altitud, el clima es continental seco, con 300 días de sol al año.

Uno de los tesoros principales es el cañón de las pinturas rupestres, a 30 minutos en auto, con cuevas que albergan arte tehuelche de 3.000 años, como figuras de guanacos y manos estarcidas en ocre rojo. El sitio, gestionado por Parques Nacionales, ofrece visitas guiadas gratuitas con cupo de 15 personas por grupo para evitar degradación. Si eso no basta, la laguna Blanca es un humedal de 1.700 hectáreas con colonias de flamencos andinos, ideal para avistajes con binoculares.

pueblo las lajas 3 El pueblo también ofrece lagunas a sus visitantes.

Las actividades turísticas en Las Lajas enfatizan la aventura suave como trekking, mountain bike o cabalgatas. En septiembre, la Fiesta del Pueblo suma jineteadas y bailes criollos.

La mesa del pueblo lajense es un homenaje a la estepa: cordero patagónico al asador con papas al rescoldo, empanadas de trucha del río con cebolla caramelizada y guiso de charqui con maíz mote.

Las Lajas es un destino geológico en Neuquén, donde cañones rupestres y lagunas altiplánicas forjan exploraciones profundas. Sus trekkings ancestrales, avistajes silenciosos y fogones esteparios lo posicionan como el pueblo para desenterrar la Patagonia tehuelche, volviendo con arena negra en las botas y el eco de pinturas milenarias en la mente.