El pueblo que no sólo tiene paisajes paradisíacos sino también las mejores cerezas de país

El atractivo principal del pueblo es el lago Buenos Aires de 1.850 kilómetros cuadrados, que es el segundo más grande de Sudamérica, con costas de arena volcánica para playa y pesca de salmón chinook. Desde el muelle municipal, se alquilan kayaks para remar 2 horas hasta la frontera, avistando flamencos rosados. Las chacras de cerezas abren en enero para cosechar con datos de producción anual de 1.500 toneladas reportados por el Ministerio de Agricultura.

pueblo los antiguos 3 El pueblo está al borde de un típico lago de la Patagonia.

Para días dinámicos, el pueblo propone rutas variadas: trekking al cerro de la Cruz con vistas 360° al lago y petroglifos tehuelches de 5.000 años, mountain bike por el circuito fronterizo o cabalgatas por el Valle de los Antiguos. En febrero, la Fiesta Nacional de la Cereza suma desfiles y degustaciones gratuitas; actividades reguladas por la municipalidad con cupos para preservar el ecosistema lacustre.

La gastronomía local del pueblo claro que celebra la fruta: trucha al limón con salsa de cereza, cordero al asador con ensalada de berries y guiso de lentejas con chorizo patagónico. Sirve empanadas de salmón ahumado y postre de dulce de cereza con helado de yogurt; vinos de bodegas sureñas. Desayunos en cabañas incluyen yogur con granola de frutos rojos, huevos de campo y café torrado en sartén.