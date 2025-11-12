El pueblo que mezcla el lujo de las termas volcánicas con la nieve

Para aventura en el pueblo, hay opciones: snowcat al cráter del volcán Copahue, trekking de 2 horas al Salto del Agrio o mountain bike por 30 kilómetros del Circuito de los Lagos en verano. En agosto, la Fiesta Nacional del Esquí suma antorchas y fondue con actividades reguladas por la comuna con cupos online.

pueblo caviahue 2 El pueblo tiene el paisaje típico de la Patagonia.

Los sabores termales destacan en este pueblo: trucha al vapor termal con papas andinas, cordero al asador con chimichurri de pehuén y guiso de lentejas con chorizo ahumado. Empanadas de ciervo y postre de dulce de calafate son otros de los atractivos gastronómicos.

Caviahue es un destino volcánico en Neuquén, donde nieve y termas se funden en una experiencia única. Sus pistas silenciosas, baños a 50° y vistas al cráter lo coronan como el pueblo para esquiar y sanar en la cordillera, regresando con piel renovada y el eco del volcán en los oídos.