Le bajaron el pulgar a Sergio Romero tras perder la final contra Independiente Rivadavia

Esto no cayó bien en los fanáticos del Xeneize, en el cuerpo técnico ni en la dirigencia y significó el comienzo del fin. Es que el ex arquero de la Selección argentina que se convirtió en héroe en el Mundial 2014 fue apartado de su posición y comenzó a tener a tres jugadores por delante: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

Fue así que en octubre de 2025 decidió continuar en otro club y justo Argentinos Juniors buscaba reemplazar a Diego "Ruso" Rodríguez, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El trato le servía a todos; no obstante, el paso de Romero por el Bicho está llegando a su fin.

futbol-copa argentina-chiquito romero Sergio Romero solo atajó en tres oportunidades a Argentinos Juniors.

Le bajaron el pulgar a Sergio Romero

Nicolás Diez no quedó conforme con el desempeño que tuvo Romero en el arco de Argentinos Juniors donde apenas disputó tres partidos: dos por el Torneo Clausura y uno por Copa Argentina. El disgusto fue tal que luego de caer en la final contra Independiente Rivadavia el técnico lo marginó del equipo y colocó como arquero titular a Gonzalo Siri, de 22 años.

La llegada de Siri al arco le trajo frescura y buenos resultados porque vencieron como local a Belgrano por 1 a 0 y Estudiantes como visitante por 2 a 1; de esta manera el Bicho clasificó quinto de la Zona A y en los octavos de final del Torneo Clausura enfrentará a Vélez como visitante el sábado 22 a partir de las 20.

Por su lado, Sergio Romero no volverá a atajar al menos que Siri se lesione; y, para finalizar, el contrato de Chiquito termina en enero por lo que tendrá que buscar nuevo club.