El camino de River en los playoffs del Clausura para volver a ser campeón y jugar la Copa Libertadores

River y sus posibles rivales en los playoffs del Clausura

River iniciará el largo camino que debería atravesar para llegar al título nada menos que frente a Racing, en el Cilindro de Avellaneda, y en caso de ganar se mediría en cuartos de final con el vencedor del cruce entre Lanús, finalista de la Copa Sudamericana, y Tigre.

En caso de llegar a semifinales, River podría tener que afrontar otro Superclásico con Boca en La Bombonera, o bien medirse con Talleres, Vélez o Argentinos Juniors, todos rivales sumamente exigentes para un equipo que viene jugando mal y no es campeón desde la Liga Profesional de 2023.

Ya en la final, del otro lado del cuadro, River debería definir el título frente al que surja de un grupo de 8 postulantes: Rosario Central, Estudiantes, Central Córdoba, San Lorenzo, Unión, Gimnasia La Plata, Barracas Central y Deportivo Riestra.