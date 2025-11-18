Inicio Ovación Fútbol River Plate
El camino de River en los playoffs del Clausura para volver a ser campeón y jugar la Copa Libertadores

River se clasificó a duras penas en el Grupo B del Torneo Clausura e iniciará los playoffs nada menos que ante Racing con la esperanza de ganar un título que lo lleve a la Copa Libertadores 2026.

River llega con lo justo a los playoffs.

Sexto en su zona, fuera de la Copa Libertadores y derrotado en el Superclásico, el conjunto Millonario llega a la definición del segundo certamen del año con una racha de 4 partidos sin victorias, un rendimiento muy pobre y el ánimo por el suelo.

River tendrá que sortear muchos obstáculos si quiere ser campeón.

Otro punto en contra de los dirigidos por Marcelo Gallardo es que jugarían como visitantes prácticamente todos los cruces hasta la final que se llevará a cabo el 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

River y sus posibles rivales en los playoffs del Clausura

River iniciará el largo camino que debería atravesar para llegar al título nada menos que frente a Racing, en el Cilindro de Avellaneda, y en caso de ganar se mediría en cuartos de final con el vencedor del cruce entre Lanús, finalista de la Copa Sudamericana, y Tigre.

En caso de llegar a semifinales, River podría tener que afrontar otro Superclásico con Boca en La Bombonera, o bien medirse con Talleres, Vélez o Argentinos Juniors, todos rivales sumamente exigentes para un equipo que viene jugando mal y no es campeón desde la Liga Profesional de 2023.

Ya en la final, del otro lado del cuadro, River debería definir el título frente al que surja de un grupo de 8 postulantes: Rosario Central, Estudiantes, Central Córdoba, San Lorenzo, Unión, Gimnasia La Plata, Barracas Central y Deportivo Riestra.

