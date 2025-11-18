Inicio Ovación Rugby Los Pumas
Rugby internacional

VIDEO: un try de Los Pumas fue nominado por World Rugby para ser el mejor de la temporada 2025

World Rugby nominó a un try de Los Pumas entre los candidatos al mejor del año y puede ser votado a través de internet hasta el próximo jueves 20 de noviembre.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Embed

World Rugby nominó a un try de Los Pumas entre los cuatro candidatos al mejor del año y puede ser votado a través de internet hasta el próximo jueves 20 de noviembre.

La conquista nominada fue apoyada por Santiago Cordero en la victoria por 28 a 24 del seleccionado nacional sobre los British Lions, en Dublín, el 20 de junio de este año.

Cordero, quien se retiró de Los Pumas este año, apoyó después de una gran jugada que inició el mendocino Rodrigo Isgró ganando una pelota en lo alto y continuó con un quiebre de Tomás Albornoz y un preciso kick de Matías Moroni.

Los fanáticos de todo el mundo volverán a ser protagonistas de la celebración del try más espectacular de la temporada y el ganador será el try más votado por los aficionados en los canales de Instagram de World Rugby y Rugby Pass hasta el jueves 20 de noviembre.

Los tries nominados al mejor del año por World Rugby

  • Santiago Cordero (Argentina vs British & Irish Lions – Junio)
  • Santiago Pedrero (Chile vs Samoa, Play-off de la clasificación a RWC 2027, Sudámerica/Pacífico – Octubre)
  • Lekima Tagitagivalu (Fiji vs Australia – Julio)
  • Tupou Vaa'i (Nueva Zelanda vs Francia – Julio)

Temas relacionados:

Más sobre Rugby

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas