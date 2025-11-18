VIDEO: un try de Los Pumas fue nominado por World Rugby para ser el mejor de la temporada 2025

La conquista nominada fue apoyada por Santiago Cordero en la victoria por 28 a 24 del seleccionado nacional sobre los British Lions, en Dublín, el 20 de junio de este año.

Cordero, quien se retiró de Los Pumas este año, apoyó después de una gran jugada que inició el mendocino Rodrigo Isgró ganando una pelota en lo alto y continuó con un quiebre de Tomás Albornoz y un preciso kick de Matías Moroni.